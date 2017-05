Zwei Tage Treiben auf und am Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am kommenden Wochenende wird in Eisenhüttenstadt wieder auf und am Wasser gefeiert. Am Sonnabend und Sonntag wird zum 14. Kanalfest im Bereich des Trockendocks eingeladen. Die Besucher erwartet eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Wettbewerben.