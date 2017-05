Luisa Sophie Bollow reist zum Bundeswettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Am Sonnabend, um 9.20 Uhr, spielt Luisa Sophie Bollow im Finale des Bundeswettbewerbs von "Jugend musiziert" vor. In Paderborn trifft sie auf die besten Nachwuchs-Pianisten aus Deutschland. Das dritte Mal hat sie es in die Endrunde geschafft.

Aufgeregt? "Noch nicht", sagt Luisa Sophie Bollow am Montag. Die Ereignisse überschlagen sich ein bisschen bei ihr. Am vergangenen Mittwoch legte sie ihre letzte Abitur-Prüfung am Bernhardinum ab. Fach: Musik. Am Abend des gleichen Tages erspielte sie sich vor einer Jury einen hervorragenden Oberstufenabschluss an der Kreismusikschule. Und außerdem bewirbt sie sich für ein Musik-Studium. Das Vorspiel in Dresden liegt bereits hinter ihr. In Lübeck und Detmold steht dieser Termin noch bevor. "Da verliert der Bundeswettbewerb an Gewicht", gesteht Luisa Sophie Bollow.

Seit dem Jahr 2004 spielt sie Klavier. Das gleiche Instrument wie ihr "großer" Bruder Maximilian, der bereits in Dresden studiert. In gewisser Weise sei er ihr Vorbild, sagt Luisa. Wie er sich entwickelt habe, mit welcher Leidenschaft er nun spiele, das fasziniere sie.

"Luisa hat in den letzten zwei, drei Jahren auch einen ziemlichen Schub gemacht", sagt ihr Musikschullehrer Alois Micheel. "Das habe ich selten so erlebt", ergänzt er. Insofern traue er ihr die Musik-Karriere nun zu. Zum Bundeswettbewerb will er seinen Schützling begleiten. "Wichtig ist der Tasten-Check", weiß Micheel. Ton- und Klangnachhaltigkeit seien sehr verschieden.

Von der Fürstenwalder Zweigstelle der Kreis-Musikschule ist Luisa die einzige Teilnehmerin des Bundeswettbewerbs. Aus Beeskow treten Marie-Antonis Schwebe, Katharina Horn und Moritz Michalski als Trio in der Kategorie "Neue Musik" an. Marc Schumann, Marie Graßmel, Jacob Noack und Sophie Larski sind als Holzbläser-Ensemble dabei.