Lieder, die Geschichte schreiben

Wendisch Rietz (MOZ) Das große Rolf-Zuckowski-Konzert am Sonntag in Wendisch Rietz wurde von der Schule veranstaltet, die als einzige den Namen des beliebten Liedermachers trägt: von der Grundschule in Lindenberg. Gemeinsam mit dem Musiker standen viele Kinder auf der Bühne.

"Ich schaff' das schon" ist neben der Weihnachtsbäckerei eines der bekanntesten Kinderlieder von Rolf Zuckowski. Rund 600 gibt es von ihm, "aber ohne euch hätte ich nicht so viel geschrieben", schmunzelte der 70-Jährige an sein junges Publikum gewandt. Sein Konzert in Wendisch Rietz fügte sich in seine Jubiläumstour "40 Jahre Rolfmusik" ein. Das Lied "Ich schaff' das schon" gab es gleich am Anfang. Dargeboten wurde es von dem Chor und der Gitarrengruppe der Lindenberger Grundschule. "Wir schaffen das schon' ist zu unserem Schul-Motto geworden", erzählte Anne-Katrin Claus, mit der es als Musiklehrerin und Schulleiterin vor zwanzig Jahren angefangen hatte. Sie sang damals mit den Schülern Lieder von Rolf Zuckowski im Musikunterricht. 2004 kam es zur feierlichen Namensgebung. "Nun schließt sich der Kreis im gemeinsamen Bemühen um unserer Kinder", richtete sich Anne-Katrin Claus an den Sänger.

Rolf Zuckowski erzählt mit seinen Liedern Geschichten, durch die das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt wird. Mit seiner Mimik und Gestik spricht er jedes Kind, aber auch viele Eltern und Großeltern direkt an.

Mit dem Begrüßungslied wollte sich die Lindenberger Grundschule, die zusammen mit dem Verein Ku.Mu.Kl. (Kunst Musik Kultur e. V.) aus Wendisch Rietz und der Musikschule Bad Saarow das Konzert organisiert hatte, selbst als "Wohlfühlschule" vorstellen. Anne-Katrin Claus hatte deshalb zu der Zuckowski-Melodie unter dem Titel "Unser Lied für Rolf" einen eigenen Text verfasst. Den Komponisten erfüllte das mit Freude: "Meine Rolf-Zuckowski-Schule ist ein leuchtendes Beispiel, wie gut Musik nicht nur für den Musikunterricht, sondern für die ganze Schule ist", lobte er.

Rolf Zuckowski erhielt viele Geschenke anlässlich seines Geburtstags. Das größte aber war ein Scheck über rund 1000 Euro für die Stiftung "Kinder brauchen Musik", die der Musiker mit seine Ehefrau gegründet hat. Das Geld war nach Unkostendeckung durch den Überschuss aus dem Kartenverkauf zusammengekommen. Unter anderem finanziert die Stiftung musikalische Klassenfahrten, die mit einem Konzert für die Eltern abgeschlossen werden.

Britta Rieger, Leiterin der Rolf-Zuckowski-Grundschule, ist stolz auf alle mitwirkenden Kinder, zu denen auch der Kinderchor Sloniczni ("Die Sonnigen") aus dem polnischen Katowice gehörte, und die beteiligten Lehrer: "Es war ein fantastischer Nachmittag, und Rolf Zuckowski hat uns gemeinsam mit allen Kindern, das heißt auch den Mitsingenden im Publikum, ein starkes emotionales Erlebnis geschenkt, das mit Lachen und Weinen bei uns allen Begeisterung auslöste." Zum Schluss sangen alle drei Chöre zusammen das Rolf-Zuckowski-Lied, "Leben ist mehr" und ließen auf der Wendisch Rietzer Festwiese symbolträchtig vierzig Luftballons in den blauen Himmel steigen.