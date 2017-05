Auf Schnäppchenjagd in Schwerin

artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (el) Wer am Sonntag auf dem Schweriner Anger für seinen Stand ein schattiges Plätzchen unter den hohen, altehrwürdigen Bäumen ergattert hatte, konnte sich glücklich schätzen. Waren es zum ersten Schweriner Trödelmarkt vor sechs Jahren nur rund 25 Händler, hatte es nun knapp 50 Händler in den kleinen Ort gezogen. Immer am letzten Sonntag im Mai findet er statt, und für die meisten Trödler und Besucher hier ist das zu einem festen Termin geworden.

Das Besondere an diesem Mark ist, dass er durch drei verwandte und seit Generationen hier ansässige Familien organisiert wird: die Familien Ballhorn, Hohaus und Noack, insgesamt acht Frauen und Männer. Die Koordination hat Tino Ballhorn-Noack in der Hand. Im Januar wird ein Familientreffen veranstaltet, bei dem es um den Einkauf für Imbiss, Getränke und Kuchen geht. Gebacken wird immer von Tina Schönfelder, Franzi Noack, Anja Hohaus und Karin Ballhorn. Die Grillmeister sind Fred Ballhorn und Kai Hohaus. Wenn von den Einnahmen etwas übrigbleibt, wird davon neu investiert, zum Beispiel in einen neuen Grill und in einen Pavillon, wie Tino Ballhorn-Noack erklärt.

Ursprünglich war der Trödelmarkt vor den eigenen Grundstücken am Dorfplatz nur für das Entrümpeln im eigenen Haus für sich selbst und die Nachbarschaft gedacht. Von Anfang an aber wurden auch andere nicht kommerzielle Trödler zugelassen.

Die drei ausrichtenden Familien haben wie in jedem Jahr so auch in diesem selbst je einen Stand. Die anderen Händler kommen aus Lübben, Storkow, Fürstenwalde und einer sogar aus Brandenburg an der Havel.

Auch nach sechs Jahren ist das Angebot gut, denn "es wird nicht immer alles verkauft, und ab und zu erhalten wir etwas bei Haushaltsauflösungen bis hin zu Zeuthen, Königs Wusterhausen und Groß Köris", informiert Tino Ballhorn-Noack. "Gehandelt wird mit allem quer Beet von Kleidung über altes Porzellan bis zu alten Bahnschildern." Selbst eine alte, unansehnlich verbeulte Mülltonne war unter den angebotenen Dingen dabei. Warum es sich lohnt, zum Trödelmarkt nach Schwerin zu kommen, erklärt Tino Ballhorn-Noack so: "Es ist einen andere Atmosphäre bei uns, da er klein gehalten ist, man kennt sich, kann sich unterhalten, und es ist schon fast mehr ein Dorffest als ein Trödelmarkt."