Plädoyer für ein stärkeres Europa

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577540/

Als einer der ersten sprang SPD-Chef Martin Schulz Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Attacke gegen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump bei. Er warf Trump in einem Beitrag für den "Tagesspiegel" politische Erpressung vor. "Der neue US-Präsident setzt nicht auf internationale Kooperation, sondern auf Isolationismus und das vermeintliche Recht des Stärkeren", argumentierte der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten.

Ähnlich wie Kanzlerin Angela Merkel plädierte er für eine intensivere europäische Kooperation: "Die beste Antwort auf Donald Trump ist ein stärkeres Europa." Merkel hatte zuvor mit Blick auf den tiefen Streit über die Themen Handel, Klimapolitik und Verteidigungsausgaben gesagt, die Europäer müssten ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Die Zeiten, in denen man sich auf andere verlassen konnte, seien vorbei.

In den USA wurden die Worte der Kanzlerin aufmerksam vernommen. Die wichtigsten Medien des Landes nahmen ihre Worte auf die Titelseiten. Der frühere US-Botschafter bei der Nato, Ivo Daalder, sagte: "Das scheint das Ende einer Ära zu sein, in der die USA geführt haben und Europa gefolgt ist."

Richard Haas vom Forschungsinstitut Council on Foreign Affairs bezeichnete Merkels Äußerungen als Wasserscheide in den Beziehungen beider Staaten: "So etwas haben die USA seit dem Zweiten Weltkrieg zu vermeiden versucht." Eine offizielle Reaktion des Weißen Hauses wurde bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verwies auf die große Bedeutung der Zusammenarbeit mit den USA. Gerade in Sicherheitsfragen sei die Kooperation von überragender Bedeutung. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, betonte, die Amerikaner seien eine ganz wichtige Erkenntnisquelle. Aber auch die deutschen Dienste hätten Erkenntnisse, die für die USA wichtig seien. Beide reagierten damit auf Äußerungen von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, der am Wochenende die Geheimdienst-Zusammenarbeit mit den USA in Frage gestellt hatte. Auch die deutsche Opposition verurteilte Trump scharf. Linke-Chefin Katja Kipping bezeichnete Trump in der "Bild" als infantilen Narzissten. Der Jürgen Trittin (Grüne) sagte: "Ein Nationalist kann kein Partner sein in einer Welt, die nach mehr und nicht nach weniger Kooperation verlangt."(Kommentar Seite 2)