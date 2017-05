Abiturtreffen zum 60-Jährigen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Vor 60 Jahren haben sie ihr Abitur in Bad Freienwalde abgelegt. Am Montag kehrte eine Gruppe von 21 ehemaligen Pennälern mit ihren Partnern in die Kurstadt zurück. In der Konzerthalle ließen die Männer und Frauen um Organisator Siegfried Steinmetz die Jahre Revue passieren.

"Hallo Pietze", freut sich Eberhard Kuck am Montagvormittag im Garten der Konzerthalle. Für seinen Mitschüler von einst, Wolfgang Pietzner, steht der 78-Jährige gern vom Stuhl auf, auf dem er sich für einen Moment ausruht. Die beiden Männern liegen sich herzlich in den Armen. Er wollte sie unbedingt noch einmal alle sehen, sagt Kucks Frau Bärbel, eine geborene Adam. Ihr Mann sei krank. "Der Kopf funktioniert noch ganz gut. Aber die Pumpe will nicht mehr so", erklärt Kuck und klopft sich auf die linke Brust. Doch die Freude darüber, die Mitschüler in die Arme zu schließen und mit ihnen in Erinnerungen schwelgen zu dürfen, überwiegt und lässt das schwache Herz für ein paar Stunden vergessen. "Mein Mann war ein richtiger Rebell", lacht seine Frau und flüstert der Redakteurin ins Ohr, dass ihr Eberhard deshalb eine Klasse wiederholen musste. "Nur gut, sonst hätten wir beide uns wohl nicht kennengelernt", strahlt die 77-Jährige, die mit ihrem Mann an der Schweizer Grenze, in Wehr, lebt.

Seit Sonntag sitzen sie wieder beieinander - 21 ehemalige Abiturienten der Geschwister-Scholl-Schule in Begleitung ihrer Ehepartner. Am 28. Mai 1957 legten sie an der Einrichtung, heute befindet sich in dem Gebäude die Laurentiusschule, ihr Abitur ab. Danach verschlug es sie in alle Teile der Republik - nach Dresden, Berlin, Melle bei Osnabrück oder Falkenberg. Zum Studium, um danach in ihrem Beruf zu arbeiten, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Aus den Augen haben sie sich über all die Jahre aber nie verloren. Dafür sorgten sie selbst, organisierten stets Abitur- und Klassentreffen. Zu den runden Jubiläen trafen sie sich immer in Bad Freienwalde.

Zum 60-Jährigen begrüßt sie am Montag Bürgermeister Ralf Lehmann in der Konzerthalle. Er sei von einer Dame angesprochen worden, der beim Spaziergang durch Bad Freienwalde viel Positives, aber auch Negatives aufgefallen sei. Das aber würden Besucher überall sehen, auch dort, "wo Sie wohnen", so Lehmann. Bad Freienwalde stehe für 25 Jahre erfolgreiche Städtebausanierung. Bad Freienwalde sei aber ebenso vom demografischen Wandel betroffen und habe mit Leerstand und Abwanderung zu kämpfen, macht das Stadtoberhaupt keinen Hehl aus den Tatsachen. Den einstigen Abiturienten, heute zwischen 77 und 79 Jahre alt, wünscht er viel Freude. "Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter und machen Werbung für die Stadt, in der Sie vor 60 Jahren das Abitur gemacht haben."

Und genau in diese Zeit taucht Joachim Seehaus ein, als er nach Klavierstücken, gespielt von Mitschüler Wolfgang Lange, Auszüge seiner schriftlich in einem Tagebuch festgehaltenen Erinnerung zum Besten gibt. Da ist zum Beispiel Rektor Friedrich Romberg oder Studienrat Meyer präsent, der Latein und Französisch gab und klein von Statue war, Anzug mit Schlips und Kragen trug. Auch Sportlehrer Prahl scheint für wenige Augenblicke lebendig. Er habe jeden gefördert und auch denen Mut gemacht, die ihre Leistungen nicht erbrachten. "Er lässt uns gern Korbball spielen, besonders dann, wenn wir an der Sprossenwand waren", zitiert Joachim Seehaus aus den alten Aufzeichnungen. An Sportlehrer Prahl hat auch Eberhard Kuck gute Erinnerungen und an den Schwimmunterricht. Das Freibad habe er damals mit aufgebaut, in sogenannten "nationalen Aufbaustunden".

Erinnerungen, die wichtig sind, wie Kristina Doerschel, Leiterin des heutigen Gymnasiums "Bertolt Brecht" findet. Sie stellt die Schule am Scheunenberg kurz mit wenigen Worten vor und lädt die einstigen Abiturienten zu einem Besuch ins Gymnasium ein. Für das Treffen, das noch bis Mittwoch stattfindet, wünscht sie den Männern und Frauen noch ganz viele "Weißt Du noch?".