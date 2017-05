Bauboom bei der Bundeswehr

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Auf dem Gelände der von-Hardenberg-Kaserne an der Prötzeler Chaussee wird intensiv gebaut. Dort entstehen beispielsweise verschiedene Sportanlagen, die mit denen in der Barnim-Kaserne vergleichbar sind, und ein Unterkunftsgebäude. Insgesamt werden mehr als zehn Millionen Euro investiert.

In den zurückliegenden Monaten hat sich das äußere Bild auf dem Areal der von-Hardenberg-Kaserne gewandelt. Die Bundeswehrliegenschaft, die unter anderem das Kommando Heer mit mehr als 600 Dienstposten beherbergt, ist um einen Teil der angrenzenden und seit Jahren leer stehenden Struzberg-Kaserne erweitert worden. Die dortige Garagenfront ist längst verschwunden.

An ihrer Stelle gibt es bereits das Fundament für die künftige Sporthalle. An die drei Millionen Euro werden für die Halle ausgegeben, die im kommenden Jahr fertig werden soll. Es handelt sich um den Hallentyp, der in der Barnim-Kaserne steht. "Hier wird es über den Funktionsräumen allerdings Zuschauertribünen geben", sagt Kasernenkommandant Ralf Martin Koch. Gleich daneben werden ein Kleinspielfeld für verschiedene Ballsportarten und ein Beachvolleyballplatz entstehen. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro. Bereits fortgeschritten sind die Arbeiten am benachbarten Sportplatz. Am Montag wurde Kunststoffgranulat für die Tartanbahn aufgetragen.

Seit einigen Tagen dreht sich ein zweiter Baukran. Er wurde für das künftige Unterkunftsgebäude aufgestellt. Wie Oberstleutnant Koch dazu mitteilt, werden dort 140 Einzelzimmer mit Bad für kasernenpflichtige Soldaten unter 25 Jahren sowie für Lehrgangsteilnehmer des Bundessprachenamts entstehen. Je nach Kapazität können die Bundeswehrangehörigen dort auch länger wohnen - dann allerdings gegen Bezahlung. Laut Planung soll das sieben Millionen Euro teure Objekt Mitte 2019 seiner Bestimmung übergeben werden. "Aber wenn der nächste Winter hart wird, liegen wir ganz schnell drei, vier Monate im Rückstand", weiß der Kasernenkommandant.

Geplant ist zudem ein Tagungszentrum für das Kommando Heer. Ob dazu der bestehende große Festsaal in kleine Räume mit schalldichten, verschiebbaren Wänden umgebaut werde oder zusätzlich eine Erweiterung nötig sei, sei noch nicht entschieden.

Unklar ist derzeit auch noch, wann an Stelle der Hauptnachrichtenzentrale der NVA der Neubau für die etwa 40 Angehörigen des Sanitätsversorgungszentrums entstehen wird. Die sind derzeit noch ebenso in der Barnim-Kaserne untergebracht wie die fast 200 Mitarbeiter der Aus- und Weiterbildungsstelle. In dem Zusammenhang bestätigte Koch, dass die Bundeswehr die Barnim-Kaserne auf jeden Fall bis 2024 halten werde.

Schließlich gibt es noch Pläne, das bestehende Rechenzentrum in der von-Hardenberg-Kaserne zu erweitern. Auf etwa 15 Millionen Euro beläuft sich demnach die Investition. Die Fertigstellung sei für 2024 vorgesehen.

Bereits seit wenigen Wochen fertig ist dagegen der Neubau für den Personal- und Vertrauensärztlichen Dienst der Zivilangestellten. Rund 1,5 Millionen Euro hat die Einrichtung gekostet, die im März eröffnet worden ist.

Und der unfertige Kreisel vor der Kaserne? Der soll im Herbst vervollständigt werden. Die beiden Straußen-Plastiken, die Strausberg-Besucher begrüßen beziehungsweise verabschieden sollen, seien bereits in der Kaserne, sagt Koch. Aus der Stadtverwaltung heißt es, die Kreisel-Mitte müsse noch abgesenkt werden. Wenn alle Seiten grünes Licht gegeben hätten, könnten die beiden Strauße im Herbst aufgestellt werden.