Fürstenberg jetzt Kuno-Mitglied

Fürstenberg (GZ) Die Wasserstadt ist seit vergangenem Mittwoch Fördermitglied im Verein "Kuno - Kulturnetz Nord Brandenburg". In seltener Einmütigkeit beschlossen das die Stadtverordneten ohne Enthaltung oder Gegenstimme. Die Interessengemeinschaft möchte die Kunst- und Kulturlandschaft im "Norden von Brandenburg" entwickeln.

Zuvor hatten die Himmelpforter Künstlerin Brit Eismann und der Bildhauer Robert Günther vom Vereinsvorstand das Konzept näher vorgestellt und für die Mitgliedschaft geworben.

Der Schwerpunkt des Kuno-Wirkens sehen die Akteure in einem Ausbau der kulturell-touristischen Verbindungen. Gegründet wurde der Verein am 19. Januar dieses Jahres. "Weil es sich zeigte, dass bei der Frage, wie man Fördermittel erlangt für das Kultur-Netzwerk, es von Vorteil wäre, einen Verein ins Leben zu rufen", erläuterte Brit Eismann.

Die Liste der in dem Verein zusammengeschlossenen Künstler und Kunstgewerbler ist lang. Wie Eismann betonte, wirken auch drei prominente Fürstenberger Künstler mit, als da wären der international aktive DJ Mijk van Dijk sowie der Musiker und Komponist Harald Blüchel, der im Übrigen die Fürstenberger Fete de la Musique am 21. Juni mitorganisiert.

Mit von der Partie ist außerdem eine weitere Fürstenbergerin: die renommierte Malerin Antje Majewski, die in Himmelpfort beheimatet ist und eine Professur an der Kunsthochschule Kiel inne hat.

Für dieses Jahr plant das Kuno-Netzwerk nach den Worten von Brit Eismann einen Kunstsalon im Granseer Kloster. Auch weil das Netzwerk Kuno eine nicht unerhebliche Bedeutung für das Marketing des Mittelzentrums Gransee-Zehdenick und Fürstenberg aufweist, sei geplant, Veranstaltungen gleichsam rotierend jährlich in allen drei Kommunen anzubieten.

2018 wäre somit Zehdenick an der Reihe, und 2019 dürfte ein Kunstsalon wieder in Fürstenberg stattfinden. Vergangenes Jahr bereits gab es einen Salon in Himmelpfort.

Um der Stadtverordneten-versammlung das Angebot einer Mitgliedschaft in Kuno schmackhaft zu machen, hatte die Stadtverwaltung einen entsprechenden Beschlussantrag eingebracht. Darin heißt es in puncto Mitgliedsbeiträge, dass normale Mitglieder jährlich 25 Euro zahlen, monatlich also wenig mehr als zwei Euro. Fördermitglieder sollten das Doppelte aufwenden, sprich 50 Euro.

Angemerkt wurde außerdem, dass unter anderem die Entscheidung über eine Mitgliedschaft in derartigen Vereinen der Gemeindevertretung vorbehalten ist, somit also das Stadtparlament darüber befinden muss.

Probleme damit hatten die Parlamentarier offensichtlich nicht, zumal der Sozialausschuss bereits grünes Licht gegeben hatte. Dennoch kam eine Frage auf, die Manfred Saborowski (Franktionschef der Linken) formulierte: Weshalb sei eine einfache Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft geplant, Kunst übe doch die Wasserstadt als Gebietskörperschaft gar nicht aus. Er plädierte dafür, dass Fürstenberg Fördermitglied wird mit einem Beitrag "beginnend mit 50 Euro", so Saborowski. Dem stimmten seine Kollegen vorbehaltlos zu und fassten den Beschluss.