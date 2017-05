Vortrag über Vitalpilze

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Zu einem Vortrag über die Behandlung von Krankheiten mithilfe von Pilzen wird am Freitag in Nettis Speisekammer in Storkow, Birkenallee 17b, eingeladen. Als Referentin zu Gast ist Gabriela Piesker vom Pilzhof Piesker aus Mellensee. Sie spricht über Mykotherapie mit chinesischen Vitalpilzen. Sie stellt verschiedene Sorten der Gewächse vor und erläutert, wie diese zur gezielten Behandlung verschiedener Leiden eingesetzt werden können, so die Ankündigung der Veranstalter. Da die Platzzahl für das Publikum begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 0174 9947633.