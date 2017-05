Jeder Mensch hat seinen Rhythmus

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (GZ) Der Löwenberger Jugendclub liegt ideal - mitten im Hain. Die nächsten Häuser sind so weit entfernt, dass die Kinder und Jugendlichen hier jeden Montag ordentlich auf die Pauke oder das Schlagzeug hauen können, ohne jemanden zu stören.

Den Einsatz nicht verpassen: Der elfjährige Leon achtet auf Gordian Schimanski, um seinen Einsatz nicht zu verpassen. Geübt werden hier nicht nur Einzeldarbietungen, sonderen auch das Zusammenspiel in einer Gruppe.

Wenn im Löwenberger Jugendclub getrommelt wird, dann sind der neunjährige Hans, der siebenjährige Levi und der zehnjährige Paul meist mit von der Partie. "Weil es einfach richtig Spaß macht", wie Hans meint. Immer montags kommt Gordian Schimanski von den "Jukeboys" in den Club und "unterrichtet" die Kinder des Trommelkurses an den Instrumenten. Der Kurs wird von der Libertasschule im Rahmen des Projektes "Künste öffnen Welten" angeboten. 12 bis 16 Kinder kommen regelmäßig und üben mittlerweise in vier Gruppen - "Die Superschlagzeuger", "Die Flaskings", "Die Coolen" und der "Metal Storm". Letztere sind sozusagen die Großen, die zuerst jeweils die Kleineren bespaßen, wenn Trommeln und Schlagzeuge besetzt sind.

Doch einfach die Sticks in die Hand zu nehmen und auf die Trommeln zu schlagen, damit ist es dann doch nicht getan, wie Gordian Schimanski erklärt. Etwas Theorie muss schon sein, damit die Kinder wissen, womit sie spielen. Da gibt es beispielsweise die große Trommel, die kleine Trommel und die Hi-Hat. Auch ein wenig Notenlehre gehört dazu,um zwischen einer ganzen, halben und Viertelnote unterscheiden zu können, denn danach richtet sich der Anschlag. Noch wichtiger als all die Theorie ist jedoch, den eigenen Takt zu finden und daraus ein Musikspiel zu entwickeln. "Jeder Mensch hat einen Puls und einen Herzschlag, die sind ganz spezifisch. Genauso ist das mit dem Rhythmus, der ist auch ganz speziell", erklärt Schimanski. Diesen Takt zu finden und zu halten sei ebenso wichtig, wie sich im Takt auch nach anderen zu richten. Das lernen die Kinder hier", so der Musiker. Auch das Einzählen muss geübt werden. Darunter ist zu verstehen, dass jemand von eins bis vier zählt und alle gemeinsam beginnen. "Übrigens wird nicht auf Vier, sondern auf der zweiten Eins begonnen", wie die Kinder längst schon wissen und das auch gern kundtun.

Eine der größten Herausforderungen dabei sei, erklärt der 15-jährige Philipp, Kopf und Gefühl sozusagen zu entkoppeln. So werde der Grundtakt an der Basstrommel mit einer Fußmaschine, einem mit einem Filzkopf bestückten Schlegel, angegeben - immer gleichgültig. Dann komme das Spiel mit den Sticks an den anderen Trommeln oder dem Hi-Hat dazu. "Das muss einfach automatisch funktionieren, dass der Fuß anders agiert als die Hände", erklärt er weiter.

Die Teilnehmer an dem Kurs haben ihren Spaß, vor allem freuen sie sich schon auf den Abschluss, wenn sie ihre Arbeit vor einem Publikum präsentieren können. Bis dahin bleibt zwar noch etwas Zeit, aber es ist auch noch eine Menge zu tun. "Denn zwei bis drei Minuten hintereinander konzentriert zu spielen, da kann die Zeit schon richtig lang werden", weiß der Musiker aus eigener Erfahrung.