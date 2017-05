Aktiv im Alter

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Ihre Begeisterung war Sigrid Bösel noch in der Sozialausschusssitzung am Montag nach der Veranstaltung anzuhören. "Die Glienicker Seniorenmesse war wieder ein Erfolg", erklärte die sachkundige Einwohnerin und Seniorenbeiratsvorsitzende in dem Gremium. Die Stände hätten sich in der abgeteilten Dreifeldhalle gut und in kurzen Abständen voneinander präsentieren können, konnte Sigrid Bösel auch die positive Rückmeldung der Anbieter entgegennehmen. Viele hätten bereits zugesagt, auch im kommenden Jahr wieder dabei sein zu wollen.