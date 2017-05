Zwischen Gaststätten und Grenzgebiet

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) "Waldeshöh", "Waldesruh", "Waldschänke" und "Fichtenhain": An Gaststätten herrschte am Hohen Neuendorfer Ortseingang Anfang des 20. Jahrhunderts kein Mangel - und sie waren von Wald umgeben. Es entstand aber auch rege Bautätigkeit. "Der Verein Waldeshöh wollte einen von Hohen Neuendorf unabhängigen Ort schaffen", sagt Dr. Dietrich Raetzer. "Aber es hat nicht geklappt. Die Kolonie bekam keine Genehmigung."

Die alte Gaststätte "Fichtenhain" (am heutigen Standort des griechischen Restaurants) gibt es längst nicht mehr, sie brannte zum Ende des Krieges ab. Die damalige Tochter des Hauses, Elisabeth Schlickeiser (geborene Schröder), die dem Geschichtskreis einige Informationen überlassen hat, ist aber erst im vergangenen Jahr schräg gegenüber im ASB-Altenpflegeheim mit über 90 Jahren gestorben. Die Kisten, die von der Gaststätte dort gestapelt wurden, gaben dem gerade neu gestalteten Kistenplatz neben dem Heim seinen Namen. Bei den Bauarbeiten ist dort vor wenigen Wochen ein Kännchen mit dem Namen der Gaststätte ausgegraben worden, das etwa von 1903 stammt, so Raetzer. Am Standort der Waldschänke ist heute die Tankstelle.

Knapp 30 Hohen Neuendorfer folgen am Samstagvormittag Petra Schmidt und Dietrich Raetzer vom Geschichtskreis des Kulturkreises auf dem kurzen Spaziergang vom Kistenplatz zur Florastraße. Viele stammen aus der nächsten Umgebung oder sind zugezogen und möchten etwas über ihre neue Heimat erfahren.

Die Geschichte der Gegend ist nicht nur eine angenehme. An der Ecke wurde zum Ende des Krieges mit Panzerfäusten geschossen. Tagelang hätten tote Hitlerjungen auf der Straße gelegen, haben mehrere Zeugen berichtet. Auch der 77-jährige Ur-Hohen-Neuendorfer Manfred Lübke erinnert sich auf dem Spaziergang daran.

Die kurze Strecke dauert gute anderthalb Stunden. Dietrich Raetzer kennt die Gegend sowohl als interessierter Historiker als auch als jahrzehntelanger Anwohner der Florastraße. Er freut sich immer, wenn er bei seinen Ausführungen von sachkundigen Einwohnern unterstützt wird - und hofft, dass sie auch mal den Weg zum Geschichtskreis finden.

Aus dem "Gesellschaftshaus" an der Ecke Florastraße wurde das "Märchenhaus". Die Florastraße war zu DDR-Zeiten Grenzgebiet und nur mit einem Zusatz im Ausweis zu betreten. Raetzer hält ein Foto seines alten Ausweises und eines von einem Grenzgebiets-Warnschild hoch. "Das Schild in der Straße war dann weg", sagt er. "Ob es genauso ausgesehen hat wie das auf dem Foto, weiß ich nicht", gibt er zu. Aber Anwohner Steffen Guder weiß es - und er holt das Schild mal eben zur Anschauung aus seinem Keller.

In den 1920er-Jahren machte Schichtenwasser den Bewohnern der Flora-, der Gartenstraße und der näheren Umgebung schwer zu schaffen. Den Häusern drohte durch Fäulnis buchstäblich der Verfall. "Manche sagen, das Gewicht der Dämme beim Bau der Bahn habe zum vermehrten Schichtenwasser geführt", erklärt Raetzer, der selbst in den 1970er-Jahren damit zu kämpfen hatte. "Damals haben wir unsere Braunkohle zum Heizen aus dem Wasser geklaubt." In dieser Zeit seien erhebliche Teile von Hohen Neuendorf bis hin zum Mädchenviertel vom Schichtenwasser betroffen gewesen. In die mühselig leer gepumpten Keller lief das Wasser einfach nach.

Über Einzelschicksale weiß Raetzer auch zu berichten. Im Haus Nr. 5 lebte Laura Ullmann. Als Jüdin von den Nationalsozialisten verfolgt, starb sie am 12. Mai 1941 in ihrer Wohnung. "Sie ist dort regelrecht zugrunde gegangen, ähnlich wie Dr. Hugo Rosenthal", so Raetzer. "Wenn wir die nächsten Stolpersteine verlegen, müsste hier auch einer hin." In dem Haus wohnen jetzt Kinder, die von dem Träger Alep betreut werden.

Eine weiteres tragisches Geschehen hat sich am Ende der Florastraße an der Mauer ereignet. Dort ist die junge Marienetta Jirkowsky 1981 von Grenztruppen angeschossen wurde, als sie mittels Leiter versuchte, die Mauer zu überklettern. Sie starb im Hennigsdorfer Krankenhaus. Einer in der Straße ansässigen Ärztin war die Flucht im Oktober 1961 gelungen, damals noch über den Stacheldrahtzaun.

Manches ist lange her, aber die Geschichte und die Geschichten sind es wert, aufbewahrt zu werden. Wie der Spaziergang gezeigt hat, ist das Interesse dafür da.