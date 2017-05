Trödeln in der Altstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Mit dem Altstadt-Basar wurde eine Lücke im Veranstaltungskalender der Stadt Brandenburg geschlossen. Der vierte Trödelmarkt im Hof des Bürgerhauses lockte trotz hochsommerlicher Temperaturen etliche Besucher in die Altstadt. Angeboten wird nur echter Trödel, Neuware bleibt außen vor. "Dadurch ist er nicht so kommerziell wie die großen Flohmärkte und das Ambiente ist sehr schön", argumentierten viele Besucher. So ein Hinterhof-Flohmarkt ist für einen Stadtteil zudem ein Event mit verschiedenen Nebeneffekten. Zum einen beteiligen sich Personen an dem Verkauf, die sich sonst nicht die Mühe machen, all ihre Flohmarktsachen in ein Auto zu packen und zu einem weit entfernten Markt zu fahren. Zum anderen erfahren die Dinge, die man eigentlich entsorgen wollte, eine neue Wertschätzung. "Aber tatsächlich zählt der soziale Gedanke hier viel mehr, als sein "Gerümpel" loswerden zu wollen. Die Teilnehmer treffen auf ihre Nachbarn und immer wieder schauen neue Besucher vorbei. Es entsteht also eine völlig neue Mischung des Publikums - und das ist nie verkehrt, wenn man die Belebung eines Stadtteils im Sinn hat", erklärte Andreas von Wertheim, der Initiator des Flohmarktes. Entstanden ist die Idee, nachdem sich Andreas von Wertheim seinem abenteuerlichen Vorhaben verschrieben hat, zu Fuß und ohne Geld eine Pilgerreise über 13.000 Kilometer von Deutschland nach Tibet unter dem Slogan "ON FOOT TO TIBET" zu starten. Eine Reise, die über mehrere Jahre gehen soll und damit einen Hausstand überflüssig macht. Rund 25 Teilnehmern bietet der Altstadt-Basar im Bürgerhaus und auf dem Hof Platz. Alle waren beim ersten Flohmarkt besetzt. Grund genug für "Die Altstädter", den Basar regelmäßig viermal im Jahr stattfinden zu lassen. "Es gibt stetig Altes zu verbessern und Neues zu erreichen", nach diesem Motto bieten die Vereinsmitglieder zudem vielfältige Aktivitäten über das ganze Jahr im Bürgerhaus an. So findet am 8. Juli wieder der Brau- und Backtag statt. Am 23. Juli besteht die Möglichkeit, bei einem Bierseminar, alles Wissenswerte über Bier zu erfahren, und natürlich stehen verschiedene Biersorten zum Probieren bereit. Die nächsten Basare finden am 22. Juli und am 23. September, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, im Bürgerhaus Altstadt statt. In Planung ist auch ein Schallplattenmarkt. Weitere Informationen und Anmeldungen zum Altstadt-Basar sind telefonisch unter 0179/5544884, sowie per E-Mail über von.wertheim@gmx.de möglich.