Michael Palin wurde von Prinz Philip gewarnt

London (dpa) Der britische Schauspieler Michael Palin (74) hat von Prinz Philip (95) einen wichtigen Hinweis bekommen. «Ich habe ihm erzählt, dass ich nach Korea aufbreche», so Palin in der britischen Zeitschrift «Radio Times», «und er antwortete: 'Oh mein Gott. Fangen sie bloß keinen verdammten Krieg an'.»