SPD-Generalsekretärin Barley soll Familienministerin werden

22.05.2017 08:03

Thema

SPD will Eckpunkte für Wahlprogramm nun doch vorstellen

Berlin/Brandenburg (dpa) Jetzt also doch: Die SPD will an diesem Montag Kerninhalte ihres Wahlprogramms vorstellen, mit denen Kanzlerkandidat Martin Schulz in die heiße Wahlkampfphase... mehr