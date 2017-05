Junge Panketaler mit Top-Leistungen

artikel-ansicht/dg/0/

Es war ein schöner und erfolgreicher Wettkampf, viele persönliche Bestleistungen wurden von den Panketaler Sportlern erreicht.

Wie gut die Leistungen dort waren, zeigt z. B. der Ballwurf der elfjährigen Jungen. Finn Siggelkow warf den Ball auf sehr gute 50,50 m, das hätte bei anderen Veranstaltungen locker zum Sieg gereicht. Dort war es am Ende Platz 6. Die gleiche Platzierung erreichte die 12-jährige Michelle Weinreich im Weitsprung mit einer Leistung von 4,54 m. Aber neben vielen Urkunden für die Plätze vier bis acht, gab es auch einige Medaillen. Finn Siggelkow wurde Zweiter im Weitsprung mit 4,41 m, Rika Schaarschmidt (12 Jahre) fand auch wieder über 800 m in die Erfolgsspur zurück, sie gewann Gold mit einer Leistung von 2:36,87 min. Abräumer waren aber die jüngsten Mädchen aus Panketal. Lia Steinfuhrt (9) sprang fast neuen Stadionrekord von 4,14 m im Weitsprung und zu Gold. Damit verteidigte sie ihren Vorjahressieg. Noch mehr Medaillen holte sich Amelie de Beer (8) - Gold über 50 m in 8,01 sec., jeweils Silber im Ballwurf (27 m) und im 800-m-Lauf in 3:02,97 min. sowie Gold und Meetingrekord im Weitsprung mit 3,92 m.

Zum Wettkampfabschluss warteten alle noch auf die Auszeichnung für die besten Leistungen - wer erhält einen der begehrten Pokale? Bisher stehen zwei in Panketaler Kinderzimmern. Maria Rappel (jetzt 15 Jahre) gewann einen 2014 und Lia Steinfuhrt im letzten Jahr. Die Freude war riesig, als Lia und Amelie jeweils einen Pokal erhielten. Ein schöner Wettkampf ging in Rostock zu Ende.

Zur gleichen Zeit fanden in Berlin die Berlin-Brandenburger Meisterschaften in den Altersklassen 2002/03 und 1998/99 statt. Maximilian Hecker (15 Jahre) freute sich über Bronze im Kugelstoßen mit einer Weite von 11,98 m, Finalteilnahme über 100 m (11,96 sec.) und Platz 6 im Weitsprung mit 5,30 m. Niklas Friedel (14 Jahre) gewann Silber im Speerwurf mit 45,46 m und sicherte sich Gold in einem überlegenen 800-m-Lauf in 2:10,74 min. Ebenfalls gewann Yara Weinert (16 Jahre) den Hochsprung mit übersprungenen 1,64 m. Sie startete eine Altersklasse höher und gewann auch da.