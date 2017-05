Aufstiegsspiele gemeistert

artikel-ansicht/dg/0/

In der Landesliga spielen bereits seit Jahren die Damen und Herren ABC aus Eberswalde sehr erfolgreich. In der Landesklasse Damen bekommen die Eberswalder nun Unterstützung von Wandlitz. Marienwerder ist im letzten Jahr mit den Herren in die 1. Landesklasse aufgestiegen und der Klassenerhalt ist sicher. Ebenfalls bleiben die Eberswalder in dieser Klasse. Die Wandlitzer Herren beenden die Saison auf dem zweiten Platz und bleiben in der 2. Landesklasse. Dazu kommen nun die Eberswalder Herren II. Man wird sehen, wie sich die Staffeln zur neuen Saison zusammensetzen.

Das Aufstiegsspiel zur Landesklasse Damen fand in Berlin in der Hämmerlingstraße statt. Am Start waren Velten, Wellmitz, Luckau II, Rüdersdorf und Wandlitz. Die Wellmitzer Damen marschierten von Beginn an mit starken Leistungen und gewannen den Wettkampf sicher mit 3422 Hölzer. Am Start waren jeweils pro Team vier Damen und gespielt wurden 120 Würfe über acht Bahnen. Mit 18 Holz Vorsprung auf Wandlitz gelang den Rüdersdorfern der zweite Platz. Wandlitz konnte sich über den dritten Platz freuen, denn die ersten drei Plätze steigen auf in die Landesklasse. Die Bestwerte in der Mannschaft spielten Heike Hamm und Elke Walter mit 849 und 843 Holz.

Auch die Herren aus Eberswalde spielten in Berlin um den Aufstieg zur 2. Landesklasse. Da waren aber schon zehn Mannschaften am Start und nur die Plätze eins bis vier steigen auf bzw. bleiben in der Landesklasse. Auch dort belegten die Wellmitzer mit 5176 Holz Rang eins und sicherten sich den Klassenerhalt. In jedem Team spielten sechs Kegler über acht Bahnen, 120 Würfe.

Neuruppin II verpasste mit 5172 Holz ganz knapp den Tagessieg und belegte den zweiten Platz. Um die letzten beiden Aufstiegsplätze ging es hart zur Sache und es musste bis zur letzten Kugel um jedes Holz gekämpft werden. Perleberg sicherte sich mit 5138 Holz den dritten Platz und Axel Völter reichten am Ende seine 859 Holz für Rang vier und den Aufstieg.

Mit 5130 Holz spielt Eberswalde II zur nächsten Saison wieder in der 2. Landesklasse. Am Start waren Peter Jacobey, Tim Eggebrecht, Ulf Nowaczek, Aiko Fleischer, Philipp Daht und Axel Völter. Mannschaftsbester war der Erststarter Peter mit 871 Holz, aber auch Philipp Daht seine 866 konnten sich sehen lassen. Kirchhain musste sich den Eberswaldern mit vier Holz Rückstand geschlagen geben und belegte den fünften Platz mit 5126 Holz.