Platzeck wirbt für die russische Seele

Mühlenbeck (OGA) Annexion der Krim, Flirten mit den rechten Populisten Europas, machohaftes Auftreten des Präsidenten Putin - und trotzdem, oder gerade deshalb setzt sich Matthias Platzeck vehement für die deutsch-russische Freundschaft ein. Warum er das tut, erläuterte der frühere Brandenburger Ministerpräsident auf Einladung der SPD Mühlenbecker Land vor gut 80 Zuhörern am Montagabend in der Mühlenbecker Mönchmühle. Er referierte anekdotenreich unter der Fragestellung "Von der Kooperation zurück zur Konfrontation" über die deutsch-russische Beziehung zwischen Politik und Moral. "Der Frieden in Europa ist nur mit Russland möglich", ist der Vorsitzende des deutsch-russischen Forums überzeugt. Das gehe zurzeit nur mit einer Politik der kleinen Schritte. Platzeck, von Skeptikern müde als "Russland-Versteher" betitelt, will den Austausch von Gedanken fördern, damit Europäer und Russen sich besser verstehen- und kennenlernen. Sein neuestes Projekt: kommunale Partnerschaften. Das fand auch die Unterstützung der Genossen in Mühlenbeck, die den Gesprächsabend in lockeren Runden ausklingen ließen.