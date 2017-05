Unioner Frauen verlassen Verbandsliga

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (RA) Die Ruppiner Handball-Familie ist in der kommenden Saison mit einem Team weniger auf Landesebene vertreten. Die Frauen des SV Union Neuruppin ziehen sich freiwillig aus der Verbandsliga zurück und starten auf Kreisebene in der Spielunion. Konkurrent ist dann die neu formierte Frauen-Mannschaft des FK Hansa Wittstock.

Künftig in der Spielunion auf dem Parkett: Die Unioner Handballerinnen ziehen sich aus der Verbandsliga zurück, obwohl sie in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt geschafft haben. © MZV

Flaggschiff der Ruppiner Handballflotte bleibt der HC Neuruppin mit seinem Männerteam in der Verbandsliga Nord. Wie in der abgelaufenen Saison ist diese Staffel auch in der neuen Serie nur mit elf Teams besetzt. Aber gleich fünf bisher weitgehend unbekannte Gegner hat die vom Handball-Verband Brandenburg (HVB) vorgenommene Einteilung (siehe nebenstehende Übersicht) den Neuruppinern beschert: BW Dahlewitz, Grünheide II, Altlandsberg II, Eichstädt, Fredersdorf/Vogelsdorf.

"Die Einteilung sieht ganz gut aus", freut sich HCN-Trainer Christian Will auf die bevorstehenden Duelle. Der SV 1949 Eichstädt kam durch die Hintertür in den Genuss, sich künftig auf Verbandsliga-Niveau präsentieren zu können. Der bekannte Grund: Landesliga-Meister Hansa Wittstock verzichtete auf sein Aufstiegsrecht. Eichstädt als Zweiter der Staffel rückte nach (RA berichtete).

In der Landesliga haben die Wittstocker derweil mit dem PHC Wittenberge einen Konkurrenten dazu bekommen, der zuletzt noch in der Brandenburgliga spielte, aber freiwillig zwei Klassen tiefer einen Neuanfang startet. Bis Saisonende hatte Ex-HCN-Trainer Marcin Feliks die Geschicke beim PHC mitgelenkt. Ihn zog es bekanntlich weiter zum SV Fortuna 50 Neubrandenburg.

Das neben dem HCN und Hansa dritte Handball-Team auf Landesebene, die Frauen des SV Union, gehen trotz des Klassenerhaltes freiwillig einen Schritt zurück. Trainer Tony Palmowske, der seine Schützlinge auch in der Spielunion weiter betreuen wird, benennt dafür zwei Gründe. "Zum einen hat der nach wie vor enge Kader, wobei einige Spielerinnen weiter nur begrenzt zur Verfügung stehen, bei den Überlegungen eine Rolle gespielt. Dazu kommt die Schiedsrichter-Problematik."

