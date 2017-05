Oranienburg würdigt verstorbenen Ehrenbürger

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Gedenken für einen Ehrenbürger: "Oranienburg hat einen großen Verlust erlitten, Germendorf einen wahren Patrioten verloren", so würdigte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke in der Stadtverordnetenversammlung am Montag den verstorbenen Ehrenbürger Horst Eichholz. Der Gründer des Tier- und Freizeitparks, dessen Porträt in der Orangerie stand, sei ein großzügiger Gönnern für Vereine, Feuerwehr und die Kirche gewesen. In einer Schweigeminute gedachte das Stadtparlament des im Alter von 84 Jahren am 17. Mai verstorbenen Ehrenbürgers. Die Trauerfeier für Horst Eichholz findet am 8. Juni um 10 Uhr im Tierpark Germendorf statt.