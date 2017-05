artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) Wer hätte das noch vor wenigen Wochen gedacht: Wenn der Schönower SV am bevorstehenden Wochenende zu seinem traditionellen Pfingstsportfest einlädt, könnten seine Landesklasse-Fußballer in der Tabelle auf den vierten Rang geklettert sein. Durch ihr jüngstes 2:1 gegen Blau-Weiß Wriezen (fünfte Niederlage in Folge!) stehen sie mit besserem Torverhältnis noch drei Zähler hinter Victoria Templin. Dariusz Szmulski hatte per Doppelschlag in der 50. und 54. Minute für die vorentscheidende SSV-Führung gesorgt, welcher die Gäste aus Märkisch-Oderland nur noch den Anschlusstreffer durch Christian Heinze (62.) entgegensetzen konnten. Am Freitag ab 18.30 Uhr besteht für das Team von Coach Rainer Scholz die nächste Punktechance beim SV Altlüdersdorf II (12.).