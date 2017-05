Vier Monteure und eine Chefin

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Sie macht Kostenvoranschläge, verkauft Neuwagen, teilt die Arbeit ein und stellt Rechnungen: Christina Goldner ist die gute Seele vom Ford Autohaus am Schwedter Tor in Angermünde. In der Männerdomäne begegnen ihr Kunden und Schlosser mit großem Respekt.

Als neue Praktikantin für den Kundendienst klopfte Christina Goldner an die Tür des neuen Autohauses. Die Kauffrau aus der Schwedter Papierfabrik wollte nicht am Schreibtisch sitzen, sondern lieber raus in die Praxis. Das war vor genau 25 Jahren - gerade in der Zeit, als das Markenzeichen Ford in der Schwedter Straße in Angermünde Einzug hielt. Der Umgang mit den Leuten, das Vertrauensverhältnis mit den Mechanikern, die schicken Wagen - alles passte.

Sie wurde gefragt, ob sie bleiben wolle und stimmte zu. Es sollte aber noch eine Weile dauern, bis sie selbst den ersten Neuwagen verkaufen durfte. Sie war aufgeregt. "Da habe ich dem Kunden gesagt, dass er etwas Geduld mit mir haben muss", formulierte sie ehrlich. "Und er hat tatsächlich gekauft."

Vielleicht haben die gestandenen Schlosser - alte Hasen im Geschäft - erst geschmunzelt über die Neue. Doch heute akzeptieren die drei Monteure samt Lehrling die Frau in ihrer Mitte, die sich anderswo Rat holt, sobald sie nicht mehr weiter weiß. Als sie in der Anfangszeit eines Sonnabendvormittags allein in der Werkstatt war und ein klappernder Wagen einfuhr, erklärte sie dem verblüfften Besitzer: "Am Öl kann es nicht liegen, es ist keins drin." Das stimmte wirklich. In Angermünde spricht sich das schnell herum.

"Ich freue mich, wenn der Kunde mit einem Lächeln vom Hof fährt, und ich bin ehrlich, wenn ich etwas nicht weiß", sagt Christina Goldner. Wenn sie morgens im Autohaus erscheint, wirkt sie meist etwas "maulig". Das wissen die Angestellten und grinsen. Die kleine Truppe aus insgesamt sechs Leuten versteht sich. Einige sind schon seit zweieinhalb Jahrzehnten dabei.

Jürgen Kloke hat auf dem gleichen Gelände schon seine Lehre begonnen. Das war 1972. Auf dem Hof standen nicht Mondeo oder Focus, sondern Lada und Wolga. Der VEB Kraftfahrzeuginstandsetzungsbetrieb hatte damals mindestens 120 Leute, eine eigene Lehrlingshalle, eine Außenstelle in Schwedt und ein großes Materiallager. Die Berufsschule stand direkt vor der Tür - bequemer ging es nicht. Jürgen Kloke wurde übernommen, als in der Nachwendezeit der Betrieb privatisiert wurde und drei Chefs eigene Firmen gründeten.

Einer von ihnen - Peter Goldner - entschied sich für Ford. Nach einem Besuch auf einer Automobilmesse. Ausschlagge-bend war die Produktvielfalt.

Ford zog in die frühere Lackiererei ein, baute um und stellte die ersten Neuwagen hin. "Die Leute sind damals auf den Hof gekommen, haben das Auto gesehen und gesagt: Das ist es", erzählt Christina Goldner. Solche schnellen Entscheidungen sind heute eher selten.

Und der Geldbeutel der meisten Käufer in der Region blieb schmaler als anderswo. "Also muss man die Angebote so gestalten, dass der Kunde es bezahlen kann." Reich wird damit niemand. "Früher habe ich gesagt, dass es ein Autohaus nach zehn Jahren geschafft hat. Aber im Grunde fängt man immer wieder von vorn an, weil man investieren muss, weil sich Dinge und Bedingungen verändern."

Zum Beispiel die Technik: Sie erfordert Spezialwerkzeuge. Oder die Elektronik: Wo viel drin steckt, kann auch mehr kaputt gehen. Christina Goldner fährt zu Lehrgängen, schickt die Monteure zur Weiterbildung. Und dann gibt es noch das Internet. "Sie ist eine Frau mit viel Erfahrung im Kfz-Wesen", sagt Sven Teske. Er gehört erst seit 2011 zur Mannschaft und schätzt die Chefin und das Arbeitsklima in dem kleinen Betrieb.

Zum 20. Geburtstag vor fünf Jahren ist sie mit ihren Jungs zu Udo Lindenberg ins Musical gefahren, mit Partnern und gemütlicher Runde. Für das neue runde Jubiläum sucht sie noch nach einer Idee.