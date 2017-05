artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Ansturm zum "Bündnisgrünen Bürgerabend", zu dem Jan Sommer, Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen zur Bundestagswahl, Landtagsmitglied Michael Jungclaus und Seelows Bürgermeister-Kandidat Alexander Lehmann geladen hatten, hielt sich in Grenzen. Christine Streiter aus Seelow jedoch war in die Alte Dampfbäckerei gekommen. Schließlich kennt sie Alexander Lehmann noch aus der Zeit, da er ihr Schüler war. Lehmann, 1997 in Rüdersdorf geboren, nutzte die Gelegenheit, um deutlich zu machen, dass er sich gründlich mit den aktuellen Problemlage der Kreisstadt beschäftigt hat. Zum Thema Amtsgemeinde vertrat er die Auffassung, dass es wichtig sei, dass sie die gesamte neue Gemeinde entwickelt und nicht jeder Zipfel der Stadt bebaut werden müsse. Seelow sollte zwar weiterhin einen hauptamtlichen Bürgermeister haben. Wenn jedoch die Frage stehe, ob Seelow einen Schulsozialarbeiter bezahlen soll oder einen Bürgermeister, wäre für ihn die Antwort klar: dann lieber einen Sozialarbeiter.

Der studierte Agraringenieur Jan Sommer hat sich vor zehn Jahren als Holzrücker in Müncheberg selbstständig gemacht und sitzt für die Bündnisgrünen im Kreistag. Sein politischer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Dörfer, machte er deutlich. Viele Kommunen hätten gar keinen Einfluss mehr darauf, was in ihrem Gebiet passiert - etwa beim Bau von Biogasanlagen oder Windrädern. Jan Sommer sieht eine ländliche Entwicklung in der Rückkehr zu kleineren Betrieben, die vor allem auch jungen Leuten die Chance geben. In der Vergangenheit seien Verarbeitungsbetriebe abgebaut und zumeist außer Landes konzentriert worden. "Die Wertschöpfung muss vor Ort erfolgen. Dafür muss die Förderpolitik umgestellt werden", betonte der Mitarbeiter der bündnisgrünen Europaabgeordneten Maria Heubuch.

"Die Nachfrage nach Regionalem wächst", ist sich Sommer sicher. Und er versuchte, das Bild vom verbohrten Grünen etwas gerade zu rücken: "Ich bin dagegen, dass sich der ländliche Raum weiter leert. Und auch mit der Initiative Kulturerbe Oderbruch gehen wir voll mit."