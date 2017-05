Elf neue Stolpersteine für Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) An acht Orten verlegt Künstler Gunter Demnig heute elf Stolpersteine für während der Nazizeit verfolgte und ermordete Frankfurter. Start der Route ist um 9 Uhr an der Stadtbibliothek, Bischofstraße 17. Erinnert werden soll dort an den 1933 aus dem Amt gedrängten ersten Frankfurter Bibliotheksleiter Felix Plage. Weitere Verlegeorte befinden sich in der Großen Oderstraße 18 (Paul Loch), Dr. Hermann-Neumark-Straße (Johanna Bykiel, Else Nathan), Gubener Straße 13a (Alfred Neumark) und 35 (Wilhelm von Blume), Große Müllroser Straße 54 (Regine und August Seelhorst), Wieckestraße 1b (Ada Neumark, Hans-Werner Heilborn) sowie Lennéstraße 8 (Oskar Wegener). Zusammen mit den elf neuen gibt es dann 175 Stolpersteine in Frankfurt.