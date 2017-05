Sonnenhaus bestätigt Prognosen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Investition in das Sonnenhaus in der Gustav-Kurtze-Promenade hat sich nach Einschätzung der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Aufbau gelohnt. Man liege im Prognosebereich, es gehe aber noch besser, so Technik-Vorstand Frank Wessel.

Vor mittlerweile drei Jahren sind die ersten Mieter in den Neubau der WBG in Strausberg-Vorstadt eingezogen. "Wir sind aber immer noch am Stellen", erklärt Wessel. Es gebe noch immer Möglichkeiten, bessere Werte aus den Heiz- bzw. Kühlanlagen herauszuholen. In dieser Woche werde die Firma, die die Software entwickelt hat, noch ein Update einspielen, kündigt er an. Denn "jedes Grad, was umsonst durchs Haus geht, wollen wir vermeiden", sagt er.

Aber schon jetzt mache es Spaß, bei Sonne auf den Tablet-PC zu schauen und zu sehen, wie die Kollektoren auf dem Dach die beiden großen Speicher, Herzstücke des Hauses, aufheizen. Die mehr als 30 Kubikmeter fassenden Behälter können Solarenergie über lange Zeit speichern und geben bei Bedarf Wärme an Fußbodenheizung oder zur Warmwasserbereitung ab. Gegenüber einer Anlage mit Kessel seien die Kohlendioxidemissionen um fast die Hälfte geringer, heißt es.

Noch gebe es aber Optimierungsmöglichkeiten, sagt Wessel. "Es ist ja keine Anlage von der Stange. Es war zwar alles gut durchdacht, aber nicht jede Witterungsvariante war bereits berücksichtigt. Deshalb lägen Heiz- und Betriebskosten zwar in dem vorhergesagten Bereich bis 1,50 Euro pro Quadratmeter, aber am oberen Level, gibt er zu.

Andererseits habe sich gezeigt, dass man Möglichkeiten schaffen muss, gegebenenfalls nachts Wärme über die Kollektoren wieder abgeben zu können. Denn wenn die Speicher zu stark aufgeladen sind, schalten sich die Pumpen für die Kollektorflüssigkeit ab. Die kommt zum Stillstand, heizt sich unerwünscht zu stark auf und "altert" damit schneller als gewollt. Austausch sei teuer, erklärt der WBG-Vorstand. Also solle das Mittel möglichst lange im Einsatz bleiben.

Momentan macht sich im Haus auch die Kühlmöglichkeit für den Bürobereich bezahlt. Über die Sonde für die Wärmepumpe, die bei besonderem Bedarf Wärme liefern kann, gelangt dann kaltes Wasser ins Haus. "Unser Kühlwasser geht aber wieder in die Erde", baut Wessel gleich etwaigen Gerüchten in Richtung Strausseepegel vor.

Nach seinen Angaben ist der Bekanntheitsgrad der Genossenschaft durch das Sonnenhaus mittlerweile sehr gewachsen. "Aufbau kennt man jetzt", so der 52-Jährige. Das Projekt sei sowohl in anderen Bundesländern wie auch im Ausland bereits vorgestellt worden und es gebe noch immer "mehr als guten Zuspruch" von Unternehmen und Verbänden, die an den Erfahrungen interessiert sind. Auch bei der Strausberger Energiekonferenz war das Haus im vorigen Jahr präsentiert worden.

Ein zweites Gebäude dieser Art sei momentan allerdings nicht in der Planung. Zunächst einmal wolle man jetzt die Sanierung der Seehaus-Siedlung abschließen. Und die letzten Außenanlagen in der Gustav-Kurtze-Promenade auf Vordermann bringen - vor den Hausnummern 55/56, 73 bis 75 und 76 bis 79. Der dritte Bauabschnitt umfasst die Wege zu den Eingängen, Autostellplätze, Grünanlagen und Spielplatz. Im Juli soll es losgehen.