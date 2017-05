Werbiger wollen Radweg nach Seelow

artikel-ansicht/dg/0/

Werbig (MOZ) Der Seelower Ortsteil möchte eine direkte Radfahrverbindung in die Stadt. Das haben die drei Mitglieder des Ortsbeirates in ihrer Sitzung am Montagabend bekräftigt. Der Bau eines solchen Weges ist neben der Instandsetzung der Friedhofshalle in Werbig einziger Punkt im von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen integrierten Entwicklungskonzept der Stadt (INSEK).