Fördermittel für Brandschutzdenkmal

Altwustrow (MOZ) Der Fußboden im alten Spritzenhaus ist fertig, berichtete jetzt Udo Schagen aus Altwustrow, der sich mit Gleichgesinnten für die Erhaltung des Feuerwehrgebäudes von 1812 in dem kleinen Ort einsetzt. Er und seine Mitstreiter haben inzwischen aber noch einen weiteren Grund zur Freude: Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland hat eine Zuwendung in Höhe von 3000 Euro zugesagt.

Besonderes Kleinod in Altwustrow: das 1812 errichtete Feuerwehr-Spritzenhaus. Als Nächstes soll nun der Baukörper geschlossen werden.

Hinzu komme in diesem Fall ein Eigenanteil in gleicher Höhe, informierte Elke Bundrock, Mitarbeiterin im Bauamt des Amtes Barnim-Oderbruch. Sie sei nun dabei, Angebote für die Fenster und das Tor des Spritzenhauses einzuholen.

Das heutige Einzeldenkmal war nach großen Dorfbränden in Sichtweite der Kirche errichtet worden und gilt als eines der ältesten Brandschutzdenkmale in der Region. 200 Jahre nach dem Bau war es jedoch eingewachsen und einsturzgefährdet. Von der beispielhaften Rettungsaktion können sich Interessierte anhand der Informationen und Fotos an einem der beiden Giebel selbst ein Bild machen. Udo Schagen rührt unterdessen erneut die Werbetrommel: "Für die Fertigstellung des Spritzenhauses sind wir noch auf weitere Spenden angewiesen."

Wer das Vorhaben unterstützen möchte, kann seinen Beitrag gern auf das Konto der Hofgesellschaft e.V. bei der Sparkasse Märkisch-Oderland, DE14 1705 4040 3000 2240 32, überweisen.