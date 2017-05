Frauen führen Unternehmen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das nächste Unternehmerinnen-Frühstück im Bildungszentrum der Handwerkskammer in Frankfurt steht unter dem Titel "Unternehmensnachfolge durch Frauen". Von 10 Uhr bis 12 Uhr wird am 19. Juni darüber informiert, was für einen Notfall vorbereitet sein muss und was es bei der Unternehmensnachfolge alles zu beachten gibt. Anmeldung unter www.hwk-ff.de.