Nationalparkchef schwer erkrankt

Criewen (MOZ) Der Leiter des Nationalparks Unteres Odertal, Dirk Treichel, ist schwer erkrankt. Seit März ist er nicht mehr im Dienst. Der 49-Jährige ist nach eigenen Angaben am Herz erkrankt. Er musste sich mehrerer Operationen, Behandlungen und Rehabilitationen unterziehen. Wann Dirk Treichel wieder in seinen Job zurückkehren kann, ist nicht absehbar. Die Ärzte gehen derzeit davon aus, dass frühestens im Herbst an eine schrittweise Rückkehr an den Arbeitsplatz zu denken sei.