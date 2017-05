Meldeamt bleibt in Rietz-Neuendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Rietz-Neuendorf (MOZ) Die Mitglieder des Hauptausschusses der Gemeinde Rietz-Neuendorf haben sich am Montag im nicht öffentlichen Teil ihrer Sitzung gegen die Übertragung von Aufgaben des Einwohnermeldeamtes an Beeskow ausgesprochen. "Wir wollen das Angebot und den Service für unsere Bürger in der Gemeinde erhalten", informiert Bürgermeister Olaf Klempert über die Entscheidung.