Frischzellenkur für einen Riesen

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Jetzt geht es ihm an den Kragen. Oder vielmehr ans Fell. Fachfirmen unterziehen Mammut Georg, das am Ortseingang Joachimsthal für den Geopark "Eiszeitland am Oderrand" wirbt, einer Frischzellenkur. Zunächst wird es sandgestrahlt, dann gibt es neue Farbe für das Riesen-Maskottchen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577771/

Es ist ein fast schon surreales Bild, das sich den Passanten an der Nordspitze des Werbellinsees, wo Georg sich vor dreieinhalb Jahren niedergelassen hat, bietet. Das Mammut, ein Symbol längst vergangener Zeiten. Und daran macht sich ein Mann in Schutzkleidung zu schaffen, die wie ein Raumanzug anmutet. Ein heller Overall, blau-rot abgesetzt, dazu ein großer silberner Helm. Vorsichtig klettert der Mann in der etwas sperrigen Montur auf die Leiter und setzt das Gerät an.

Der Mann, der in dem astronautisch inspirierten Dress steckt, ist Kay Weidner. Der 39-Jährige ist Sonderreiniger bei der Eberswalder Firma Platz Gebäudedienste GmbH. Ein Mann also für die ganz speziellen, schwierigen Fälle. In puncto Reinigung. Während Weidner und seine Kollegin Hellen Rindfleisch dem Mammut per Sandstrahltechnik zu Leibe rücken, erklärt ihr Chef Eckhard Schmidt das Verfahren, das den Namen "Eurorubber" trägt. Es komme überall dort zum Einsatz, wo die normale Wäsche mit Wasser, Chemie und Bürste nicht ausreiche. Wo Schmutz, Verunreinigung und Ablagerung hartnäckiger sind. Für die unterschiedlichen Einsatzgebiete gebe es 24 unterschiedliche Strahlmittel mit unterschiedlichen Härtegraden, so der Objektleiter Sonderreinigung.

Der Klassiker, fügt Geschäftsführer Rüdiger Platz ein, sei das Entfernen von Graffiti. Das Verfahren, das sein Unternehmen seit etwa drei Jahren praktiziert und seither "verfeinert", ermögliche das sichere Abnehmen der Farbe - von verschiedenen Untergründen. Klinker, Putz, Wärmedämmung, Terrazzo. "Außer Glas", so Platz. Die Wand werde dabei nicht beschädigt, verweist er auf durchweg positive Erfahrungen. Auch die Fassade des InnoZent Innovations- und Gründerzentrums auf dem Gewerbepark TGE in Eberswalde werde auf diese Weise behandelt, ergänzt Rüdiger Thunemann, Chef der Barnimer Wirtschaftsförder- und Tourismusgesellschaft WITO, die dort ebenfalls ihren Sitz hat, bei seiner Stippvisite am Mammut. "Dies ist hier eine wirklich gelungene Mischung von Wirtschafts- und Tourismusförderung", begründet er das besondere Interesse und lobt das Engagement von Platz.

Ebenso wie Joachimsthals Amtsdirektor Dirk Protzmann, der Auftraggeber, der sich gleichzeitig in der Entscheidung zum Standort bestätigt sieht. Goldrichtig sei die gewesen. "Obwohl zunächst nur die Notlösung", wie sich Protzmann erinnert. Denn eigentlich sollte das Wappentier des Geoparks bekanntlich an der Autobahn A 11 aufgestellt werden, was jedoch scheiterte. Und so wichen die Akteure mit dem Mammut im Herbst 2013 an die L 200/L 23 aus. Die riesige Nachbildung des eiszeitlichen Tieres ziehe die Blicke der Touristen auf sich.

Künftig sollen Besucher an dem Dreieck auch stoppen können, kündigt der Amtsdirektor an. Mit dem Bau des Radweges zwischen Elsenau und Biorama, dem Lückenschluss, der in Kürze fertiggestellt werde, würde eine Parkmöglichkeit geschaffen. Bis dahin soll Georg geliftet sein. Für den neuen Farbanstrich werde Malermeister Bernd Hübner sorgen, gebürtiger Joachimsthaler, der mit seiner Heimatstadt noch immer eng verbunden ist.

Doch erst mal müssen Weidner und Rindfleisch den alten Lack entfernen. Sofern er nicht schon ab ist. Zwei Quadratmeter hat das Duo bereits geschafft und dafür zirka 35 Kilogramm Granulat gebraucht. "An vielen Stellen ist die Lackschicht schon aufgebrochen und hat sich gelöst", zeigen die Sonderreiniger. Weshalb Strahlgut "Euro 3" verwendet werde. Ein relativ weiches Strahlmittel, wie Schmidt erläutert. Bei dem Granulat handele es sich um gebrochenen und äußerst fein gemahlenen Granitstein, zeigt er auf das Material. Je höher die Zahl, desto gröber das Material und desto härter.

Unterdessen verfolgen einige Schaulustige die ungewöhnliche Prozedur. Aber auch für Weidner/Rindfleisch ist Georg kein alltäglicher Auftrag. "Das ist in der Tat mal was anderes", sagt Kay Weidner, der unter dem Schutzanzug tüchtig ins Schwitzen kommt. Sonst seien sie beispielsweise in Schulen und Turnhallen unterwegs, "schrubben" Fußböden, ziehen Parkett ab.

"Eiszeitland am Oderrand" ist seit 2007 nationaler Geopark. In Groß Ziethen, das zum Kerngebiet gehört, können sich Interessierte im Besucherzentrum und der dortigen Ausstellung "Erfahrung Eiszeit" informieren. Für Schulen wurde ein Geopark-Koffer entwickelt.