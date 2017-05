VSB wird Landesstützpunkt

artikel-ansicht/dg/0/

Im März hatte sich der VSB offensiv Eisenhüttenstadt um seinen Vereinsvorsitzenden Torsten Geller beim Brandenburgischen Volleyball-Verband um einen der insgesamt sieben zu vergebenen Landesleistungsstützpunkte beworben. Speziell für einen von vier im weiblichen Bereich. Laut Geller habe der Fachverband in der vergangenen Woche dafür die Zustimmung gegeben, daraufhin hatte der VSB die Unterlagen dafür beim Landessportbund eingereicht. Bis vor acht Jahren hatten die Eisenhüttenstädter schon einmal diesen Status. Im Land gibt es 161 Landesstützpunkte in 44 Sportarten.

"Dass wir ein Landesleistungsstützpunkt werden ist auch ein Prestigegewinn für die Stadt. Das gibt uns bessere Möglichkeiten, leistungsorientiert Volleyball zu trainieren", erklärt Geller. Derzeit trainieren beim VSB offensiv 78 Mädchen zwischen sechs und 18 Jahren. Ab September werden einige der zehn VSB-Trainer erneut an den Grundschulen sichten, so dass dann die Anzahl der weiblichen Volleyball-Talente über die Hunderter-Marke hinaus geht. Allerdings ist der Stützpunktstatus auch mit einigen Verpflichtungen verbunden. So hat ein Landesstützpunkt - dessen Leiter Christian Duerre sein wird - nicht nur die Sportler des in Eisenhüttenstadt beheimateten VSB offensiv zu betreuen, sondern auch die Talente aus dem Umfeld wie Frankfurter, Beeskower oder auch Gubener.

Wichtiges Kriterium für die Vergabe des Stützpunktes war die Anzahl der lizenzierten Trauner, darunter mindestens ein Übungsleiter mit der B-Lizenz. Diese haben neben Torsten Geller auch Ingolf Wandrey, Christian Duerre und Nicole Heinrich-Rüdiger. Darüber hinaus verfügt der VSB über sechs C-Lizenz-Trainer. Intensiviert wird auch die Zusammenarbeit mit den Eisenhüttenstädter Lehrern. So treffen sich heute Verantwortliche des VSB mit Vertretern aus den Grundschulen und des Gymnasiums. Aktuell hat der VSB offensiv drei Damenmannschaften, ein Herren-Team, eine Mixed-Mannschaft sowie zwölf Mannschaften im Jugend-Spielbetrieb.

Auch im Landesverband ist der VSB offensiv wieder vertreten. So hat das Präsidium Torsten Geller als neuen Verantwortlichen für den Breiten- und Freizeitsport kooptiert. Der 55-Jährige war von 2000 bis 2006 Vizepräsident und Jugendwart des Verbandes. Weiterhin gehört Kurt Kuhlisch als Staffelleiter der U11 dem Jugendausschuss an.

Gut ein Dutzend Spielerinnen sind perspektivisch für die Landesauswahl vorgesehen. Spielpraxis sollen sie sich vorerst mit der zweiten Mannschaft des VSB in der Landesklasse holen. Derzeit gehört mit der Deutschen Auswahlspielerin Pia Kästner nur eine Eisenhüttenstädterin der Landesauswahl an. Es gibt welche der Jahrgänge 1998/99 und 2000/2001.

In der Leichtathletik gibt es derzeit 15 Landesstützpunkte. Die aus Eisenhüttenstädter Sicht nächstgelegenen sind die in Frankfurt und Guben. Der Stützpunktstatus steht und fällt mit einem B-Lizenz-Trainer. Laut dem Leichtathletik-Abteilungsleiter der BSG Stahl Holger Franke wird diesbezüglich nach einer Lösung gesucht, die kurzfristig erfolgen könnte.