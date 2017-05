Sägen, Hämmern und Streichen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Kreischende Sägen und lautes Hämmern sind derzeit auf dem Spielplatz Kastanienweg zu hören. Mitarbeiter des Südclubs schleppen schwere Stämme aus Robinienholz, sägen sie auf Länge und setzen die Pflöcke in feinen Kies. Dieser sogenannte Fallschutzbereich - die Fläche unter den Spielgeräten - wurde schon im April ausgehoben und mit speziellem Spielsand aufgefüllt. Jetzt sollen dort individuelle Spielgeräte vor Ort zusammen gebaut werden. "Robinienholz ist sehr robust und eignet sich dafür hervorragend. Wir lassen uns von der Struktur der Stämme inspirieren", erläutert Matthias Bogdan, Leiter des Südclubs. Die Idee: Die in die Jahre gekommene Anlage soll nach Anregungen von Kindern und Eltern eine Frischekur erhalten. Bereits im Februar vergangenen Jahres und auch in diesem Frühjahr wurden von der Spielplatzkommission und dem Südclub Ideen für die Neugestaltung gesammelt.