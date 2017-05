Ende der Sperrung in Sicht

artikel-ansicht/dg/0/

Schönerlinde (MOZ) Diese Überraschung war wirklich gelungen: Seit April schon mussten sich Autofahrer auf der ehemaligen B 109 in Richtung Berlin eine neue Piste suchen. Denn die Brücke Schönerlinder Straße unterlag oberhalb der A 114 urplötzlich einer Vollsperrung. Mehrere Monate, so die Ankündigung, werden die Bauarbeiten in Anspruch nehmen. Nunmehr gibt es ein Update der Berliner Senatsverwaltung. Demnach wurden zwar Risse an der Stahlkonstruktion entdeckt, doch werden diese bis Ende Juni beseitigt sein. Ab Mitte Juli sei die Brücke dann wieder befahrbar.