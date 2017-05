Rauener Duo holt Deutschland-Ticket

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577775/

Die Landesmeisterschaften der Schüler/Elite wurden wieder zusammen mit dem Landesverband Berlin ausgetragen. Die Sportfreunde Kladow richtete diesen Wettkampf aus. Die Wertungen und Siegerehrungen der zwei Landesverbände wurden im Anschluss am Wettkampf getrennt vorgenommen. Bei diesen Titelkämpfen können sich die Sportler zugleich für die Ostdeutschen und auch die Deutschen Meisterschaften qualifizieren.

Die SG Rauen war mit 14 Starts und der KRTC Fürstenwalde mit zwei Starts vertreten. Die Mädchen der beiden Vereine haben sich im Vorfeld beim Training gut auf die Meisterschaften vorbereitet. Es wurden wieder viele neue persönliche Bestleistungen ausgefahren.

Im Zweier Kunstradfahren der Schülerinnen hatten sich Anne Meißner und Isabelle Keller von der SG Rauen ein hohes Ziel gesetzt. Dementsprechend groß war auch die Anspannung bei den Mädchen. Sie meisterten ihre Kür auf den Kunsträder sehr gut und erreichten mit 48,79Punkten den Landesmeistertitel und damit die begehrte Fahrkarte zu den Deutschen Meisterschaften in Augustdorf am 10. und 11.Juni. Ebenso erreichten sie die Qualifikationspunkte zu den Ostdeutschen Meisterschaften, die am 17. Juni in Großkoschen im Süden Brandenburgs ausgetragen werden.

Im Vierer Einradfahren der Schülerinnen gingen jeweils ein Team aus Brandenburg und Berlin an den Start. Die Mädchen der SG Rauen - Anish Tettenborn, Anne Thiel, Tessa Schönherr und Isabelle Keller - zeigten die Übungen synchron auf den Einrädern vor, bekamen dennoch einige Abzüge von der Jury in der Ausführung der Übungen. Die erfahrenen Punktzahl reichte für den Landestitel und damit zur Startberechtigung bei den Ostdeutschen Meisterschaften.

Die Gruppe Einer Kunstradsport Schülerinnen U15 ging mit sechs Sportlerinnen an den Start. Isabelle Keller reichte ein schwierigeres Programm ein und konnte die Übungen mit nur einem kleinen Ausrutscher fehlerfrei der Jury vortragen. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 69,12 Punkten holte sich Isabelle den Landesmeistertitel. Ebenfalls neue Bestleistungen fuhren Anne Meißner und Josephie Krause (beide Rauen) aus. Anne wurde Dritte und Josephie Vierte. Alle drei Mädchen qualifizierten sich für die Ostdeutschen Meisterschaften. Nora Sommer belegte Platz 6.

Das Starterfeld in der Gruppe Einer Kunstradsport U13 war mit zehn Sportlern stark besetzt. Joline Bretsch von der SG Rauen zeigte wieder eine sehr gute Leistung. Ihre 60,76 Punkte sind eine neue Bestleistung und bedeuteten den Landesmeistertitel. Mit ausgefahrenen 46,36 Punkten stellte auch Tessa Schönherr eine neue Bestleistung auf. Sie konnte ihre Konkurrenz aus Fürstenwalde überrunden und holte sich Bronze. Anne Thiel belegte Platz 5.

Alexa Sherstobitov gehört zu der Leistungsspitze des KRTC - das konnte sie diesmal mit ihrer Kür bestätigen. Sie machte nur wenige Fehler und erreichte mit 43,07 Punkten eine neue persönliche Bestleistung und einen guten vierten Platz.

Für ihre Vereinskameradin Pia Kakuschke war diese Meisterschaft erst der zweite öffentliche Auftritt. Sie hatte ihre Aufregung im Griff, fuhr ihr Programm sehr konzentriert und bekam nur wenige Punktabzüge. Mit der neuen Bestleistung von 29,46 Zählern hat sie sogar einen Platz in der Rangliste gut machen können und belegte verdient den guten neunten Rang. Die ersten vier Mädchen erreichten die Qualifikationspunkte für die Ostdeutschen Meisterschaften.

Im Einer Kunstradfahren der Schülerinnen U11 waren sieben Mädchen an den Start, die alle persönliche Bestleistungen erreichten. Helene Giebler überzeugte und holte mit ausgefahrenen 40,75 Punkten die Silbermedaille. Ebenfalls knapp dahinter erreichte Yasmin Keller (39,90) den dritten Podestplatz. Beide Mädchen qualifizierten sich damit für Ostdeutschen Meisterschaften. Yasmin schaffte ebenfalls noch die Qualifikationspunktzahl zum D-Kader. Sara Rochow belegte Platz 5 und Leonie Schoppe, die nur 0,27 Punkte Abzug bekam, wurde Siebte. Maxi Berger startete bei den Einer Frauen. Sie holte sich die Silbermedaille und eine Fahrkarte zu den Ostdeutschen Meisterschaften.

Für das Duo Anne Meißner und Isabelle Keller heißt es nun, fleißig zu trainieren, damit sie die SG Rauen bei den Deutschen Meisterschaften würdig vertreten können. Alle Vereinsmitglieder drücken die Daumen.