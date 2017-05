Zum Reinbeißen

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Brot-Duft macht hungrig. Und genau so soll es nach dem Willen der uckermärkischen Bäcker auch sein. Doch wie gut ist das Brot der hiesigen Handwerker wirklich? Sieben gestandene Unternehmen haben sich am Dienstag einem öffentlichen Test unterzogen. Mit Erfolg.

"Saftkruste" heißt eine Kreation. Oder "Urkornbrot". Es gibt sogar ein "Prenzlauer Klosterbrot". Oder Calcium-Brötchen. Bäcker Schäpe aus Schwedt legt fünf Brotsorten auf den Tisch: Neben Mischbrot, Mehrkornbrot und Vollkornbrot ist auch ein Wurzelbrot darunter. Nein, da sind keine Getreidewurzeln drin. Es ist so geschickt eingedreht, dass es wie eine Wurzel aussieht. Aufsehen erregt schon vom Namen her sein Schwarzbierbrot. Und wirklich: Da ist tatsächlich Schwarzbier drin. Betrunken wird davon natürlich niemand.

Was ist gerade im Trend bei den Brotkäufern? "Zur Grillsaison machen wir Baguette mit Kräutern und Oliven", berichtet Dario Schäpe von der gleichnamigen Schwedter Bäckerei. Die meisten Rezepte des alten Bäckerhandwerks hütet sein Vater. Doch "manchmal muss man auch mal was ändern", sagt der Junior. Die Kunden sind die besten Kritiker, wenn die Brötchen zu kross sind oder das Brot zu "latschig" ist.

Sieben Bäcker der Uckermark-Innung haben sich diesmal dem öffentlichen und unabhängigen Brottest von Michael Isensee gestellt. Der Experte vom Institut für Qualitätssicherung gehört zu den Feinschmeckern der Zunft. Mit Gaumen, Nase und Händen prüft er einmal jährlich die vorgestellten Sorten. Diesmal findet die Prozedur am Prenzlauer Marktberg statt. Der weithin sichtbare Stand erregt die Aufmerksamkeit der Passanten. Viele wollen mal kostenlos probieren, was aber erst nach der offiziellen Benotung erlaubt ist. Die lange Reihe so unterschiedlicher Brotlaibe und Brötchenkörbe macht neugierig. Einigen Vorbeieilenden läuft das Wasser im Mund zusammen.

"Genau so muss das sein", meint der Angermünder Bäckermeister und Innungsmeister Klaus Schreiber. "Wenn ich in einen Bäckerladen gehe, bekomme ich schon vom Duft sofort Hunger und möchte am liebsten reinbeißen. Das ist nur beim richtigen Handwerksbetrieb so."

Nicht alle Bäcker der Region sind begeistert von der öffentlichen Brotprüfung. Das weiß die Kreishandwerkerschaft. "Sinn und Zweck dieser Aktion ist es, den Bäckern eine Hilfestellung zu geben, um ihre Produkte weiter zu verbessern", so Klaus Schreiber. Es geht also nicht um ein Ranking, sondern um den Rat des unabhängigen Gutachters, der überall in Deutschland unterwegs ist und seine Nase in die Teigwaren steckt.

Für Schreiber ist die Brotprüfung auch noch eine Form der Kommunikation zwischen den Handwerksbetrieben. "Wir haben ja sonst wenig Kontakt untereinander. Deshalb wettern wir ja auch so gegen die Kreisreform. Wenn das Gebiet noch größer wird, kennt sich doch überhaupt keiner mehr aus der Innung."

Doch das Bäckergewerk plagen noch andere Sorgen. Der Unterschied zwischen industrieller und handwerklicher Produktion muss immer wieder neu erkämpft und bewiesen werden. "Ein Brot aus einer entfernten Fabrik ist mindestens einen Tag unterwegs. Also muss man etwas hineintun, um es frisch zu halten", so der Innungsmeister. "Bei uns vor Ort geht es sofort aus dem Ofen in den Verkauf. Der Radius unserer Filialen und Wagen liegt bei maximal 30 Kilometer." Deshalb ärgert er sich auch, wenn Hygiene oder andere behördliche Vorschriften keine Unterschiede machen.

