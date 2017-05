Neuer WBG-Vorstand komplett

artikel-ansicht/dg/0/

Guido Niehaus und Volker Klich (44), der im Herbst WBG-Chef Horst Gerbert ablöste, bilden eine Art Doppelspitze. Man agiere gleichberechtigt, gleichwohl gebe es eine Arbeitsteilung, wie der 41-jährige Niehaus im Gespräch mit der MOZ sagt. Als Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Bilanzbuchhalter und Immobilienökonom kümmere er sich schwerpunktmäßig um die monetäre Seite der Genossenschaft.

Niehaus, der in Eberswalde zuhause ist, war zuletzt als Leiter Rechnungswesen in Templin bei der dortigen kommunalen Wohnungsgesellschaft Woba tätig. In dem Unternehmen habe er gelernt. Vom Azubi habe er es im Laufe der Jahre bis in die Führungsetage geschafft. Damit waren in der Uckermark die Entwicklungsmöglichkeiten für ihn erschöpft. Weshalb er sich in Eberswalde bei der WBG beworben habe. Mehr Verantwortung in einem größeren Unternehmen, das sei eine Herausforderung, so Niehaus. Mit etwa 3600 Wohnungen im Bestand sei die WBG immerhin doppelt so groß wie die Templiner Gesellschaft.

Die eigentliche Herausforderung liege aber im Leerstand. 19 Prozent der Genossenschaftswohnungen sind verwaist, eine hohe Quote. Das Gros dieser Wohnungen befindet sich im Brandenburgischen Viertel, wo Niehaus selbst ausgewachsen ist. "Das Problem ist nicht die Platte selbst, das Problem ist die Wahrnehmung, das Image des Viertels", sagt der Eberswalder, der heute mit seiner Familie in Westend wohnt. Die Bausubstanz der Neubaublöcke sei in Ordnung. Aus den Wohnungen "kann man was machen, etwa durch Grundrissänderungen". Deshalb liege aktuell der Fokus des Vorstandes eben auf der Leerstandsbeseitigung. "Wo und wie können wir sanieren, modernisieren, dass die Wohnungen wieder nachgefragt werden?" - das sei die zentrale Frage. Eigentlich biete das Quartier auch alles, was es an Infrastruktur brauche, vom Supermarkt über Kita und Schule bis zum Obus-Anschluss. Die Aufwertung fordere nicht nur die WBG.