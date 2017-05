Baden unter besten Bedingungen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die Barnimer Seen glänzen seit Jahren mit bester Wasserqualität. Fünf Mal pro Saison wird jede Badestelle getestet. Erste Tests brachten gute Ergebnisse. Wegen des Gewitters am Dienstag musste Cornelia Pezenburg ihre Analysen jedoch unterbrechen. Im Niederbarnim schaffte sie nur den Bernstein-, Ruhle- und Großen Wukensee. Ein vorläufiges Ergebnis für die drei: "Kriterien wie Sichttiefe oder Temperatur zeigten keine Auffälligkeiten", so die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes. Eine endgültige Einschätzung lassen erst die Laboruntersuchungen der Wasserproben zu. Diese werden in Kürze vorliegen. Heute setzt sie die Analyse am Obersee, Gorinsee, Liepnitzsee, Stolzenhagener und Wandlitzsee fort.