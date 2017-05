Mehr als eine Bücher-Verleihstelle

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Sie betreiben Philosophie mit Kindern, veranstalten vier bis fünf Mal im Jahr Vorlesestunden in Seniorenheimen und locken um die 50 Prozent der Schüler von der Löcknitz-Grundschule und des Carl-Bechstein-Gymnasiums in ihre beengten Räume im Keller des Rathauses. Christina Baschin und Ines Fraundorf, die beiden Bibliothekarinnen der Stadt, machen viel mehr als nur Bücher und andere Medien zu verleihen.

Christina Baschin, die als Leiterin der Stadtbibliothek fungiert, hat am Montagabend turnusmäßig vor dem Bildungs- und Sozialausschuss darüber berichtet, wie weit sie und ihre Kollegin mit ihrem 2012 erstellten Bibliothekskonzept gekommen sind, welche Ziele sie erreicht haben - und welche nicht. Manche der einst formulierten Ziele haben sich nach den Worten von Christina Baschin als wenig sinnvoll erwiesen, zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe für Null- bis Dreijährige zu begründen. "Das Familienbündnis macht das", sagte die Bibliothekarin. Der Plan, 50 Prozent der Vorschulkinder einmal im Jahr in der Bibliothek zu begrüßen, ist dieses Jahr aufgegangen; die Veranstaltungen finden immer von März bis Mai statt.

In den anderen Jahren hat das nicht geklappt - in der Regel wegen Krankheit. Die knappe Personaldecke und die Raumnot sind die beiden Faktoren, die dem Wirken der Bibliothek Grenzen setzen, manches liegt aber nach Aussage von Christina Baschin weder an der einen noch anderen Stellschraube. Dass es mit der Morus-Oberschule kaum noch Kontakt gebe, "hat nichts mit der Bibliothek zu tun", so ihre Einsicht.

Die vielfältige Betätigung orientiert sich an dem Ziel, grundlegende Kompetenzen wie das Lesen zu vermitteln. Dass sich die Bedingungen dieser Arbeit rasant verändern, zeigt die Erfahrung mit der Veranstaltungsreihe Schmöker-Sommer von 2010 bis 2013. Am Anfang beteiligten sich viele Jugendliche an der Aktion, bei der spezielle Bücher bereitgestellt wurden und Viel-Leser etwas gewinnen konnten. "2013 war es nur noch ein Fiasko", bekannte Christina Baschin.

65 Prozent der Nutzer - 2016 wurden 16 038 Besucher gezählt - kommen nach ihren Worten aus Erkner, die anderen aus der Umgebung - von Wernsdorf bis Rüdersdorf und Hessenwinkel. Bis zum Herbst wollen die Bibliothekarinnen ihr Konzept fortschreiben.