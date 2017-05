Sport und Spiel am Ehrentag der Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am Donnerstag ist Kindertag. Nicht nur in vielen Familien stehen die Kinder an diesem 1. Juni ganz besonders im Mittelpunkt. Auch in Schulen, Kindergärten, Vereinen und Kommunen werden die Jüngsten an dem Tag und an darauffolgenden Tagen gefeiert. Hier eine Veranstaltungs-Übersicht: