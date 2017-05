Mädewitz erhält neue Leuchtmittel

artikel-ansicht/dg/0/

Oderaue (MOZ) Eins, zwei oder drei? Diese Frage erinnerte ein bisschen an die Quizshow für Kinder im Fernsehen. Gemeint waren am Montagabend in der Gemeindevertreterversammlung von Oderaue allerdings drei verschiedene LED-Leuchtmittel, die seit wenigen Tagen probehalber im Ortsteil Mädewitz brennen. Schließlich sollen in Neumädewitz, Altmädewitz und Kietz insgesamt 83 Lampen entsprechend umgerüstet werden.