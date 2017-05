artikel-ansicht/dg/0/

Die Gelder gibt es für den Bau von wolfssicheren Zäunen und die Anschaffung von Schutzhunden.Allerdings wurden in den bisher zwei Monaten erst 6 der 19 eingegangenen Anträge bearbeitet. Sollten sich aus den restlichen 13 Anträgen ähnlich hohe Zuwendungen ergeben, wären die Haushaltsmittel schon fast zur Hälfte vergeben. Bei einem Fachgespräch über Wölfe in Brandenburg hatte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) bereits im März geklagt, die Kosten für Prävention und Entschädigung von Tierschäden drohten "aus dem Ruder zu laufen". Zwischen 2008 und 2015 unterstützte das Land Brandenburg den Bau von wolfssicheren Zäunen mit insgesamt knapp 600 000 Euro - im Schnitt etwa 75 000 Euro jährlich. Im vergangenen Jahr wurden bereits Anträge über etwa 200 000 Euro bewilligt. Auch die Beihilfen zur Entschädigung für getötete Schafe und Kälber stiegen sprunghaft an. 2015 waren es noch rund 13 600 Euro, ein Jahr später bereits gut 45 000 Euro. In diesem Jahr sind es allein bis Mitte April bereits 16 600 Euro.

Der Präsident des Landesbauernverbands (LBV), Henrik Wendorff, nannte die Hilfen zur Prävention von Wolfsattacken unzureichend. "Allein können Schäfer und Landwirte die Schutzmaßnahmen nicht stemmen", sagte Wendorff. Die Wölfe vermehrten sich in jedem Jahr um 30 Prozent. Die Schäden würden entsprechend weiter zunehmen. "Wir rechnen wie Minister Vogelsänger damit, dass die Gelder nicht ausreichen." Schäfer und Landwirte wollten nicht mehr als Bittsteller auftreten. Sie forderten daher einen Rechtsanspruch auf Hilfen zum Schutz vor Wölfen. Wendorff sprach sich auch für eine Betreuung von Tierhaltern bei großen Schäden aus. "Ein Schäfer, der über Nacht 30 Schafe verliert und sie am Morgen verstümmelt auf seiner Weide entdeckt, der ist fertig." Wenn Tiere gerissen würden, sei das für die Halter nicht nur ein materieller Verlust.

Der CDU-Abgeordnete Dieter Dombrowski kritisierte die langen Bearbeitungszeiten der Anträge. "Bei einem so hochsensiblen und politischen Thema müssen solche Anträge in drei Wochen bearbeitet sein", sagte der CDU-Umweltexperte auf Anfrage. Zwei Drittel der Anträge seien noch nicht entschieden worden. "Die Gemeinschaft hat ein Interesse daran, dass sich der Wolf wohl fühlt. Dann haben die Landwirte auch einen moralischen Anspruch, dass über die Anträge sehr kurzfristig entschieden wird."