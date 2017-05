Spielerisch französisch gelernt

artikel-ansicht/dg/0/

Bredereiche (GZ) Um Kindern spielerisch die französische Sprache nahe zu bringen, tourt in diesem Schuljahr einmal mehr das France Mobil durch Deutschland und damit auch durch Oberhavel - am Steuer stets ein Muttersprachler. Insgesamt gibt es zwölf dieser Mobile. Am Dienstag machte eines in der Kleinen Grundschule "An der Mühle" in Bredereiche Station. Schüler ab der dritten Klasse kamen in den Genuss einer Französischstunde mit Francois Henry, der mit seinem France Mobil den Bereich Berlin und Brandenburg abdeckt.