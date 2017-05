Blitzeinschlag im Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir haben den Einschlag deutlich gespürt", sagte der stellvertretende Bürgermeister Andreas Knop. Das Gebäude an der Lindenberger Straße wurde daraufhin gegen 13 Uhr evakuiert. "Viele unserer rund 35 Mitarbeiter waren aber noch in der Mittagspause", so Knop. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und acht Leuten im Einsatz. Alle Räume wurden nach möglichen Brandherden durchsucht, jedoch nichts gefunden. Nach gut einer halben Stunden konnten die Beschäftigten wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Der Fehlalarm wurde vermutlich durch Überspannung ausgelöst. Eine Reparatur der Anlage ist nicht erforderlich.