Granseer Unternehmen erobern den Weltmarkt

Gransee (GZ) Wo drückt Unternehmen in der Region der Schuh? Wo kann die Wirtschaftsförderung des Landkreises Oberhavel helfen, um mögliche Missstände abzubauen? Das wollen Landrat Ludger Weskamp (SPD) und Winto-Chef Andreas Ernst jetzt vor Ort in den Chefetagen in Erfahrung bringen. Zum Auftakt besuchten sie die Firma Ätztec in Gransee.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Wahl unseres Standortes", lobte Geschäftsführer Julian Zender. Der Sohn von Gesellschafter Stefan A. Zender ist vor kurzem in das väterliche Unternehmen eingestiegen, um vor allem neue Kunden zu gewinnen. Denn damit kennt sich der frühere Daimler-Mitarbeiter aus. Schon jetzt beliefert das 2006 gegründete Unternehmen mit seinen Produkten 14 verschiedene Branchen, wobei die Stückzahlen stark variieren. Zwischen einem und zehn Millionen Stück ordern Kunden aus aller Welt meist über das Internet bei dem Granseer Unternehmen. Abnehmer sind Automobilzulieferer ebenso wie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Sogar in einer Boeing 747, dem Jumbojet, finden die Produkte aus Gransee mittlerweile Verwendung - geätzt, gebogen, geschweißt und gelötet. Bis das filigrane und nur wenige Zentimeter große Produkt in den Versand kommt, vergehen mitunter viele Arbeitsschritte. Am Anfang steht meist die Idee des Kunden. Der reicht eine Zeichnung ein. Wenn die Umsetzung machbar erscheint, was Betriebsleiter Kurt Bartsch prüft, wird ein sogenanntes Fotowerkzeug erstellt. Eine Folie, die im Negativ das fertige Produkt zeigt. Mit Hilfe dieser Folie wird ein Abbild auf das vom Kunden gewünschte und lichtempfindlich beschichtete Metall mit Hilfe einer Chemikalie geätzt.

Im Vergleich zum Stanzen oder Lasern sei das Ätzen deutlich preiswerter und sehr flexibel einsetzbar. Von der Projektidee bis zur Umsetzung vergingen mitunter nur 24 Stunden. Trotzdem erfordere die Technik ein großes Knowhow und einen riesigen Maschinenpark. Viele Millionen Euro mussten investiert werden. Konkurrenz brauchen die Granseer daher kaum zu fürchten. In ihrer "extrem guten Nische", so Julian Zender, fühlt sich das Unternehmen mit seinen 20 Mitarbeitern wohl. Zumal die Ätztechnik ein Wachstumsmarkt sei und nur wenige Unternehmen weltweit diese Technologie beherrschen. Wie gut, das beweise das Unternehmen mit seiner anspruchsvollen Kundschaft. So wird eine filigrane Abdeckung für das Soundsystem in der Mercedes E-Klasse produziert, das höchsten Ansprüchen genügen müsse, erläuterte Julian Zender nicht ohne Stolz, während er das ovale Stück mit dem Landrat von allen Seiten begutachtete.

Auch wenn die Produktion am Kraatzer Weg in Gransee laut und dreckig ist, auf die Einhaltung aller Umweltstandards lege das Unternehmen größten Wert. Wasser werde in einem geschlossenen Kreislaufsystem aufbereitet, erläuterte Julian Zender. Auch wenn die Firma in Gransee und Umgebung sehr gute Mitarbeiter finde, bleibe die Suche nach geeigneten Bewerbern für die Ausbildung im Unternehmen schwierig. Was ihre schulische Bildung anbelangt, würden viele junge Leute die Grundvoraussetzungen nicht erfüllen, beklagte sich Stefan A. Zender. Ausgebildet werden im Unternehmen Maschinen-Anlagenführer und Industriekaufleute. Hier müsse das Zusammenspiel zwischen den Schulen und den Unternehmen verbessert werden. Mit seinem Berufsbildungszentrum beschreite die Siemens-Oberschule in Gransee bereits den Weg der engeren Verzahnung, betonte Regio-Nord-Chef Olaf Bechert. Wenn gewünscht, könne die Ätztec stärker in das praxisorientierte Lernen einbezogen werden. Darüber hinaus wünschen sich die Zenders, die beide ihren Hauptwohnsitz in Berlin haben, den raschen Ausbau der B 96. Hier sei man nun auf einem guten Weg, beteuerte Amtsdirektor Frank Stege. Und um schnelleres Internet kümmert sich der Landkreis Oberhavel. Ab Herbst soll mit Landes- und Bundesmitteln ein 20 Millionen-Euro-Investitionsprogramm umgesetzt werden, damit kreisweit auf 98 Prozent der Fläche in zwei Jahren mindestens 50 Mbit pro Sekunde für private Haushalte und 100 Mbit für Unternehmen zur Verfügung stehen. Denn gerade ein schnelles Internet ist für die Ätztechnik von größter Bedeutung, erläuterten die Firmenchefs. Gransee biete aber nicht nur gut ausgebildet und motivierte Mitarbeiter, sonder auch ein Netzwerk an Unternehmen, auf das die Ätztec zugreifen kann. Denn mitunter wird auch Lasertechnik benötigt. Früher musste diese Arbeit bei einem Unternehmen in Wuppertal in Auftrag gegeben werden, jetzt könne man auf eine Granseer Firma zurückgreifen. So mussten beispielsweise sehr stabile Metalltafeln für den Bergbau angefertigt werden. Die wurden mit dem Laser in die passende Größe gebracht und dann von der Ätztec beschriftet, so Kurt Bartsch.