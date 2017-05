Geteilte Meinung zum Stromkabel

artikel-ansicht/dg/0/

Britz (MOZ) Die Gemeinde Britz hatte das Vorhaben schon einmal abgelehnt, Windkraftanlagen vom Lichterfelder Gelände an das Umspannwerk in Britz anzuschließen. Der Grund: Bei der Verlegung des Bodenkabels sind auch 1700 Meter Gemeindefläche sowie privates Eigentum betroffen. Der Bauausschuss hatte der Gemeinde von dem Vorhaben abgeraten - die war der Empfehlung gefolgt.

Das Ziel: Für den Anschluss an das Umspannwerk in Britz (oben rechts im Bild), das sich auf dem Gelände des EWG-Geländes befindet, müsste ein neues Kabel verlegt werden.

Hagen Schiffner von der ausführenden Firma Renergiepartner Gmbh aus Eberswalde hatte in der jüngsten Gemeindevertretersitzung am Montag erneut das Gespräch gesucht. Mit dem Ausgang dieser Kontaktaufnahme zeigte er sich im Nachgang sehr unzufrieden. Allein die Tatsache, dass sein Anliegen es nicht auf die Tagesordnung geschafft hatte und er das Wort während der Bürgersprechstunde ergreifen sollte, kritisierte er. "Ich war begeistert, wie ich vorgeführt wurden", so Schiffner sarkastisch.

Zuvor hatte man ihn noch nicht in der Gemeindevertretung vorsprechen lassen, berichtet er. Lediglich im Bauausschuss hatte Hagen Schiffner die Gelegenheit. Dort wurde die Maßnahme allerdings abgelehnt. Nun also versuchte er die Gemeindevertreter persönlich mit ins Boot zu holen.

Äußerungen und Fragen zu seinen Ausführungen gab es keine. "Ich hätte gern die objektiven Gründe erfahren, warum das Projekt abgelehnt wird", ärgert sich Hagen Schiffner. Dass sich niemand dazu äußere, habe er nicht erwartet. Er würde nun gern wissen, wie er dieses Schweigen zu werten habe.

André Guse, Bürgermeister von Britz, hatte während der Sitzung angekündigt, das Gremium würde sich dazu noch einmal beraten. Warum die Vertreter das Vorhaben ablehnen, könne auch er nicht endgültig beantworten. "Herr Schiffner muss das Gespräch auch mit den betroffenen Anliegern suchen", fordert er.

Des Weiteren hatte Schiffner das fehlende Eingreifen am Montag von Bürgermeister und Amtsdirektor kritisiert. "Ich sehe keine Veranlassung, an dieser Stelle zu vermitteln", sagt Amtsdirektor Jörg Matthes auf Nachfrage. Schließlich sei das eine kommunalpolitische Angelegenheit. Die Entscheidung liege allein bei der Gemeinde. Matthes vermutet, dass der Grund für die Ablehnung finanzieller Natur sei. Schiffner solle stattdessen ein Angebot machen, "das die Vertreter nicht ausschlagen können", empfiehlt er. Seiner Ansicht nach, fürchte die Gemeinde Schäden an Wegen, die durch die Kabelverlegung aufgerissen werden müssten. Wenn diese aber hinterher in einem besseren Zustand sind als zuvor, könne das die Gemeinde vielleicht überzeugen. Er empfehle - vor allem in Richtung Gemeinde - die Sache nochmal zu überdenken.

Das sieht auch Hagen Schiffner so. Er meint, - sollte die Gemeinde weiter bei ihrer Entscheidung bleiben - dass der Investor des Projekts versuchen werde, sich an sein Ziel zu klagen.