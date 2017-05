Zwei neue Klassenräume für Grundschule

artikel-ansicht/dg/0/

Beengte Verhältnisse: An der Grundschule im Rosenpark wird schon seit einigen Jahren in Containern unterrichtet, trotzdem reichen die Räume nicht aus. Im Hangar 3 soll nun weiterer Platz geschaffen werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte ein ortsansässiges Architekturbüro den Auftrag erhalten, eine Kostenschätzung für den Einbau der zwei Räume vorzulegen. In einer gemeinsamen Sitzung von Wirtschafts- und Sozial- sowie Haushaltsausschuss nannte Gabriele Ott kürzlich nun Zahlen. Fast 57 000 Euro sollte die "spartanische Variante" kosten. Für die nächsten "drei bis vier Jahre" wäre dies eine annehmbare Lösung, so die Architektin .

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 hatte die Verwaltung nach einer groben Ermittlung der Kosten bereits eine Summe von 40 000 Euro für die Schaffung zusätzlicher Klassenräume im Entwurf eingestellt. Zur Beschlussfassung brachte eine Fraktion jedoch einen Antrag ein - die geplanten Maßnahmen wurden mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Aufhebung sollte nach Vorlage der endgültigen Kostenschätzung und einer erneuten Beratung in den zuständigen Fachgremien erfolgen.

Die Leiterin der Grundschule, Heike Hansch, wies in der Sitzung mit eindringlichen Worten auf die räumliche Situation in der Bildungseinrichtung hin. Es gebe 18 Klassen und auch nur 18 Räume. Zudem würden diese auch vom Hort genutzt. "Es ist äußerst schwierig, leistungsdifferenzierten Unterricht anzubieten", so die Pädagogin. Das Computer-Kabinett müsse als Klassenraum genutzt werden, oft sei auch ein zeitaufwändiger Ringtausch notwendig. "Wir sind ein Stück am Ende", bekannte Hansch. Die Schulleiterin begrüßte ausdrücklich die mögliche Schaffung der zwei Räume, mahnte aber auch an, "in die Zukunft zu blicken".

Während Frank Kulicke (UWW/Die Unabhängigen) in der Diskussion den Bedarf anerkannte, sprach Sebastian Gellert (WIW/WpS) von ein "Provisorium". Seine Fraktion habe bereits 2016 auf das Thema aufmerksam gemacht, sei aber nicht gehört worden. "Wir sollten schnell an richtigen Lösungen arbeiten", so der Werneuchener. "Wenn Schüler und Lehrer entlastet werden, sollten wir nicht groß darüber nachdenken, sondern handeln", betonte anschließend Holger Schulze (Die Linke).

Bürgermeister Burkhard Horn warb für seine Vorlage. "Die angedachte Lösung schließt einen späteren An- oder Neubau nicht aus", betonte der Politiker. Man müsse aber sicher sein, dass sich dafür eine Verschuldung der Kommune lohnt. "Wir verschaffen uns erstmal etwas Luft", so der Rathauschef.

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag wird Bürgermeister Horn nun einen Beschluss über eine überplanmäßige Auszahlung bei der Haushaltsstelle 21.1.01/2103.785100 in Höhe von 17 500 Euro einbringen. Diese Summe wird durch Minderausgaben bei der Maßnahme "Goethestraße" gedeckt. Mit den bereits eingestellten 40 000 Euro könnten damit die beiden Klassenräume geschaffen werden.

Die Fraktion WIW/WpS wird ebenfalls einen Beschlusstext vorlegen. Darin wird vorgeschlagen, die mit dem Sperrvermerk versehenen Maßnahmen zu streichen. Die freiwerdenden Mittel sollen anteilig für die Erstellung eines Konzepts zur Erweiterung der Grundschule im Rosenpark verwendet werden. Vorgesehen ist unter anderem ein Architekturwettbewerb, in dem Aspekte der nachhaltigen Nutzung bisheriger Räumlichkeiten und verschiedene Varianten des zukünftigen Bedarfs berücksichtigt werden.

Zur Begründung verweist die Fraktion darauf, dass nach ihrer Auffassung in den kommenden zwei Jahren keine provisorische Unterbringung von Grundschülern im Hangar erforderlich ist. Es müsse endlich eine bedarfsgerechte Lösung des Raumproblems gefunden werden, die auch langfristig trägt, heißt es in der Vorlage.

In den Gremien kam die Idee indes nicht so gut an. Im Wirtschafts- und Sozialausschuss gab es zwei Ja- und zwei Nein-Stimmen. Der Haushaltsausschuss votierte mit zweimal Nein und einer Enthaltung.