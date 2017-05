Sitz des Reiters und Grundtempo entscheiden

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine ansteigende Resonanz auf seinem Reitertag hat der Verein Hohenwalder Pferd und Reiter erlebt. 70 Pferde vornehmlich aus der Region gingen in den acht Wettbewerben an den Start. Sarah Schulze auf Harlekin vom Gastgeber gewann die Breitensportaufgabe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577794/

Für Kinder, Jugendliche, aber auch erwachsene Reitanfänger oder Wiedereinsteiger ist der Reitertag als breitensportliche Veranstaltung in Hohenwalde eine feste Größe geworden. Das merkt die zufriedene Organisatorin Silke Pöschke vom Verein Hohenwalder Pferd und Reiter. "Die Zahl der Starts hat über die Jahre zugenommen, diesmal waren es rund 140 mit 70 Pferden. Die Organisation läuft gut, vielleicht liegt es daran", vermutet die Reitlehrerin. Dieses Mal mussten sogar einige der acht Wettbewerbe parallel ausgetragen werden. Doch die beiden Kampfrichterinnen hatten alles im Griff.

Sehr gut platzierten sich einige vereinseigene Reiter. So gewann Sarah Schulze auf Harlekin die Breitensportaufgabe, wurde jeweils Vierte im Dressurreiterwettbewerb Klasse A und E. Estelle Hoffmann auf Maiglöckchen erreichte in der Dressur E Platz 2 und im Springreiterwettbewerb Platz 3. "Das ist ein Tag, wo man sehr zufrieden sein kann", so Silke Pöschke.

Das war nach zwei Wettbewerben auch Isabell Augusta. Die OSZ-Schülerin, die in dieser Woche ihren 18. Geburtstag feiert, hatte mit der zehnjährigen Rubina L3 im Dressurreiterwettbewerb Klasse A den fünften Platz belegt. Ihr am wichtigsten war dabei zu sehen, "was man erreicht hat und noch verbessern kann, nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen. Was ich toll finde, ist die schriftliche Bewertung der Prüfungen. Daraus lernt man viel." Dass Isabell Augusta und ihr westfälischen Reitpferd diesmal als "elegantes Paar" eingeschätzt wurden, zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht. "Ich bin so stolz auf meine Kleine", lobt sie Rubina, auf der sie seit vier Jahren reitet und sich nach der E-Dressur nun eine Stufe höher wagte. Gestartet waren beide auch in der Stilspringprüfung E, wo sie sich nicht platzierten.

Dieser Wettbewerb unterscheidet sich von anderen Springprüfungen vor allem darin, dass es nicht um schnelle Zeiten geht. "Die Kampfrichterin achtet zum Beispiel auf den Sitz des Reiters, das richtige Grundtempo und ob ein richtiger Handgalopp geritten wird", erklärt Silke Pöschke. Lange Wege zwischen den sechs Hindernissen, die eine Maximalhöhe von 80 Zentimetern haben, seien wichtiger als kurze.

Der Reitertag bot zudem die Möglichkeit, sich für das Finale im Breitensportwettbewerb am 23. September in Fritzfelde zu qualifizieren. Dazu mussten ein Sprung über Trabstangen und eine Dressuraufgabe gemeistert werden. Je nach weiterer Intention war dann eine E-Dressur und eine Springaufgabe gefragt. Die meisten Teilnehmer entscheiden sich für die Dressur.

Die mag auch Thomas Andrä besonders. Doch auf einen Start verzichtete der 55-Jährige, der nach therapeutischem Reiten vor sechs Jahren in den Verein gekommen war. "Ich habe mir damit einen Kindheitstraum erfüllt. Aber heute bin ich für die Tontechnik verantwortlich", erzählt Andrä als einer von etwa 15 Helfern. Hilfe kam auch von Wolfgang Schücke vom Pferdehof Hohenwalde. Der Verwalter stellte nicht nur die Anlage zur Verfügung, "sondern wässerte auch den großen Platz", bedankt sich die Organisatorin.

"Schon immer und gern" kommen die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Madlitz Vorwerk nach Hohenwalde. "Diesmal sind wir mit sechs Reitern zwischen zehn und 18 Jahren hier. Unser Motto: Dabei sein ist alles", erzählt Irina Pelikowsky, die gleich noch zu ihrem Kinderreitertag am 15. Juli (9 bis 17 Uhr) einlädt. In Frankfurt wird wettbewerbsmäßig wieder am 12./13. August geritten zu den Hohenwalder Reitertagen. Dann mit noch mehr Eleganz und über hohe Hindernisse.