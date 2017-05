FCS enttäuscht seine Fans

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der FC Strausberg hat in seinem letzten Heimspiel der Saison 2016/17 enttäuscht. Nach einer der schlechtesten Partien in dieser Serie haben die Strausberger Fußballer gegen den Tabellenletzten 1. FC Frankfurt mit 0:1 verloren.

Der Plan war eigentlich, den vorletzten Tabellenplatz der Oberliga Nord zu verlassen, um damit zu beweisen, dass man sportlich die Klasse halten kann. Der FCS hat bisher nur auf Grund der Abmeldungen einiger Vereine aus dem Ligabetrieb den Abstieg verhindern können.

Die Chance, noch ein paar Plätze nach oben zu klettern, wurde aber verpasst. Unter dem Strich wird man nach dem Spiel beim FC Strausberg wohl gesagt haben: "Zum Glück ist die Saison so gut wie zu Ende und alles ist entschieden." Es wurde eine Niederlage, bei der sich die Strausberger bei ihrem Kapitän sogar entschuldigten. Sirko Neumann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr nicht mehr in der Energie-Arena spielen. Für ihn stehen berufliche Veränderungen im Vordergrund.

Die erste Möglichkeit in der Partie hatten die Frankfurter. Nach Pass von Artur Aniol in die Spitze versuchte Felix Matthäs, Strausbergs Torhüter Jacek Malanowski mit einem Heber zu überlisten. Der Ball ging übers Tor.

In der Folgezeit gab aber der Gastgeber deutlich den Ton an. Nach einem weiten Ball aus der Abwehr auf den Linksaußen Maximilian Hinz konnte Mittelstürmer Martin Kemter dessen scharfe Hereingabe nicht verwerten (20.). Nach Eingabe von Yannik Mastalerz hatte wenig später Kemter erneut eine große Chance.

In der 35. Minute versuchte der Strausberger Regisseur Kaan Bektas mit einem Schuss von der Strafraumgrenze aus, Frankfurts Torhüter Damian Schobert zu überwinden. Der Ball flog ganz knapp übers das Tor des Gä#ste-Gehäuses. Es blieb beim 0:0 zur Halbzeit.

Der zweite Durchgang wurde dann, vor allem für den Strausberger Anhang, zu einer einzigen Enttäuschung. Man merkte deutlich, dass die Saison entschieden ist. Ähnlich wie vor einer Woche beim FC Mecklenburg Schwerin, stellte der FCS das Fußballspielen regelrecht ein.

In der 66. Minute fiel durch einen Freistoß dann das Tor des Tages. Felix Matthäs spitzelte den nicht ganz unhaltbaren Ball an der Strausberger Mauer vorbei in die Maschen. Gegenwehr der Gastgeber gab es kaum noch. Die größte Möglichkeit, sogar noch auf 2:0 zu erhöhen, verpasste Felix Matthäs kurz vor Schluss nach sehr schöner Vorarbeit von John Lukas Sauer.

Strausbergs Cheftrainer Christof Reimann sagte nach dem Spiel: "Ich glaube, wir haben heute ganz deutlich gesehen, wer auch in der Zukunft noch zu uns passt. In der Sommerpause werden wir einige personelle Veränderungen vornehmen - müssen."

Sein Kollege Robert Fröhlich zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und fand in erster Linie lobende Worte für seinen Torhüter Damian Schobert. "Wenn wir etwas ruhiger gespielt hätten, hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können", sagte Fröhlich nach der Partie.

FC Strausberg: Malanowski - Mertins, Wiejkuc (82. Kucharczyk), Karim, Turek- Rötzscher (66. Nürbchen), Bektas (66. Cierech), Neumann, Mastalerz - Kemter, Hinz

1. FC Frankfurt: Schobert - Peschke (82. Schrape), Hildebrandt, Huwe, Sauer - Grothe (46. Wiedenhöft), Felix Matthäs, Florian Matthäs, Fiebig - Herzberg, Aniol (63. Stamnitz)

Tor: 0:1 Felix Matthäs (66.) - Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal) - Zuschauer: 102