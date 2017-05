Schlammschlacht in Ziltendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Bei einer emotionalen Gemeindevertretersitzung ist Ziltendorfs Ortschronistin Ursula Butt abberufen worden. Der Vorgang sorgte am Montagabend für heftige Diskussionen, die teilweise an eine Schlammschlacht erinnerten.

Die Luft brannte am Montagabend im Bürgerhaus Ziltendorf. Und dies lag nicht nur an dem heißen Wetter. Vielmehr kochten bei der Sitzung der Gemeindevertreter die Emotionen das ein oder andere Mal hoch - auch in dem mit etwa 20 Einwohner gut besetzten Zuschauerbereich. Einer der Hauptstreitpunkte war die Abberufung der Ortschronistin Ursula Butt. Diese war ebenfalls anwesend und erklärte während der Einwohnerfragestunde: "Normalerweise wird einem Angeklagten die Möglichkeit gegeben, sich zu verteidigen. Aber hier gibt es sofort ein Urteil. Ich hätte mir gewünscht, dass man mich zum Gespräch einlädt und miteinander redet. Stattdessen werde ich abberufen, ohne angehört zu werden. Ich habe von dem Schritt nicht gewusst, mein Sohn hat zufällig beim Feierabendbier davon gehört. Ich habe im Herbst dreimal versucht, einen Termin mit dem Bürgermeister zu vereinbaren. Doch es kam keine Reaktion. Ich habe mir nichts vorzuwerfen", sagte sie.

Bürgermeister Danny Langhagel entgegnete, dass es ihm nicht darum gehe, "ihre wirklich gute Arbeit als Ortschronistin herabzuwürdigen". Zu den genauen Gründen der Abberufung, die er beantragt hatte, wollte er sich allerdings nicht äußern. "Es gibt Entscheidungen, die nicht schön sind. Aber es gab einige Vorgänge, die keine gegenseitige Freude hervorgerufen haben. Daher wurde bereits im November im Hauptausschuss über die Abberufung gesprochen. Die Tätigkeit von Frau Butt stand dabei nicht im Fokus. Ich finde es sehr, sehr schade, dass nun ihre gute Arbeit in den Hintergrund gerät. Im Namen der Gemeinde sind wir sehr dankbar, was Frau Butt geleistet hat und bieten ihr an, sich jederzeit weiter in dem Bereich zu engagieren. Ich möchte es dabei belassen, um weiteren Schaden abzuwenden" sagte Langhagel.

Die Abstimmung über die Abberufung fiel relativ knapp aus, sechs Gemeindevertreter stimmten dafür, einer enthielt sich, drei stimmten dagegen. Darunter war auch Thoralf Schapke. Der ehemalige stellvertretende Bürgermeister hatte zuvor den Vorgang scharf kritisiert. "Die Abberufung ist nicht nachvollziehbar und der Schaden, der abgewendet werden soll, ist bereits eingetreten. Ich vermute politische Interessen dahinter, Frau Butt kann sich nicht schuldig gemacht haben. Hinzu kommt, dass ihre Arbeit in Zukunft niemand wird leisten können, der noch im Berufsleben steht", erklärte Schapke.

Am Tag danach erläuterte Ursula Butt ihre Sicht der Dinge. "Bei dem Zerwürfnis geht es vor allem um Streitigkeiten beim Urheberrecht der Festzeitschrift, die im vergangenen Jahr zur Ziltendorfer 700-Jahr-Feier veröffentlicht wurde. Einige sind der Meinung, dass alles was ich geschrieben und fotografiert habe, der Gemeinde gehört. Doch ich habe von einem Rechtsanwalt prüfen lassen, dass dies so nicht stimmt", sagte die 73-Jährige.

Gleichzeitig erklärte sie, dass sie nicht nachtragend sei. "Ich habe noch unendlich viel Material über Ziltendorf, was ich auswerten möchte. Außerdem habe ich zahlreiche Kontakte zu Archiven und zur Kirchengemeinde. Das Erstellen von Chroniken ist mein Hobby und das werde ich fortführen. Künftig werde ich Schriften aber nicht mehr in Namen der Gemeinde, sondern nur noch persönlich veröffentlichen", sagte Ursula Butt.

Eine Nachfolge für den Posten der Ziltendorfer Ortschronistin gibt es nach Auskunft der Gemeinde momentan nicht. Die Arbeit an der Ortschronik soll bis zu einer Neuberufung ruhen. Auch die monatliche Aufwandsentschädigung wird in dieser Zeit nicht mehr gezahlt.